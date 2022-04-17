Уэс Фенлон: Game Pass слишком хорош, он не может таким оставаться долго и должен подорожать

Вадим Карасев





Подписка Game Pass была запущена почти 5 лет назад, что является существенным сроком для любого сервиса. За эти 5 лет она сильно изменилась — изначально Game Pass был доступен только на Xbox, потом появились PC Game Pass и Game Pass Ultimate.

Уэс Фенлон, главный редактор портала PC Gamer, опубликовал материал, в котором рассказал свое видение будущего подписки Game Pass. Сам материал называется «Game Pass не может оставаться такой хорошей сделкой вечно», и в нем автор приводит аргументы, почему подписка со временем неизбежно подорожает. Напомним, что Microsoft, в лице Фила Спенсера, ранее говорила, что планов на повышение стоимости Game Pass пока нет.

Автор материала Уэс Фенлон отмечает, что на примере Netflix можно видеть, что активно развивающиеся подписочные сервисы с большой аудиторией непременно дорожают:

В 2014 году Netflix стоил 8,99 долларов за стандартную подписку и 11,99 долларов за премиальную; с тех пор цена выросла 5 раз и сейчас она составляет 15,49 и 19,99 долларов. Стоимость почти удвоилась менее чем за десятилетие. Инфляция не может объяснить это: цена 2014 года составляет около 11 долларов в деньгах 2022 года.

Как считает автор PC Gamer, сервис Game Pass тоже ждет учесть подорожания, когда сервис наберет достаточно подписчиков — сейчас Microsoft может позволить себе привлекать новых пользователей, оставляя вопрос прибыли на второй план:

Microsoft нужно зарабатывать больше денег каждый год, и Game Pass — большая часть ее доходов от Xbox. Повышение цен кажется почти неизбежным, как только у Microsoft будет достаточно подписчиков сервиса.

Уэс Фенлон считает, что сейчас лучший момент, чтобы пользоваться подпиской Game Pass, пока на нее не подняли цену или не добавили отдельные премиальные опции за дополнительную плату.