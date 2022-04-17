Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Уэс Фенлон: Game Pass слишком хорош, он не может таким оставаться долго и должен подорожать

Уэс Фенлон: Game Pass слишком хорош, он не может таким оставаться долго и должен подорожать


Подписка Game Pass была запущена почти 5 лет назад, что является существенным сроком для любого сервиса. За эти 5 лет она сильно изменилась — изначально Game Pass был доступен только на Xbox, потом появились PC Game Pass и Game Pass Ultimate.

Уэс Фенлон, главный редактор портала PC Gamer, опубликовал материал, в котором рассказал свое видение будущего подписки Game Pass. Сам материал называется «Game Pass не может оставаться такой хорошей сделкой вечно», и в нем автор приводит аргументы, почему подписка со временем неизбежно подорожает. Напомним, что Microsoft, в лице Фила Спенсера, ранее говорила, что планов на повышение стоимости Game Pass пока нет.

Автор материала Уэс Фенлон отмечает, что на примере Netflix можно видеть, что активно развивающиеся подписочные сервисы с большой аудиторией непременно дорожают:

В 2014 году Netflix стоил 8,99 долларов за стандартную подписку и 11,99 долларов за премиальную; с тех пор цена выросла 5 раз и сейчас она составляет 15,49 и 19,99 долларов. Стоимость почти удвоилась менее чем за десятилетие. Инфляция не может объяснить это: цена 2014 года составляет около 11 долларов в деньгах 2022 года.

Как считает автор PC Gamer, сервис Game Pass тоже ждет учесть подорожания, когда сервис наберет достаточно подписчиков — сейчас Microsoft может позволить себе привлекать новых пользователей, оставляя вопрос прибыли на второй план:

Microsoft нужно зарабатывать больше денег каждый год, и Game Pass — большая часть ее доходов от Xbox. Повышение цен кажется почти неизбежным, как только у Microsoft будет достаточно подписчиков сервиса.

Уэс Фенлон считает, что сейчас лучший момент, чтобы пользоваться подпиской Game Pass, пока на нее не подняли цену или не добавили отдельные премиальные опции за дополнительную плату.

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

Уэс Фенлон: Game Pass слишком хорош, он не может таким оставаться долго и должен подорожать
Уэс Фенлон: Game Pass слишком хорош, он не может таким оставаться
Кооперативная игра Fueled Up про спасение космического корабля выйдет на Xbox
Кооперативная игра Fueled Up про спасение космического корабля выйдет
Ксения Бородина выгнала мужа из постели
Ксения Бородина выгнала мужа из постели
МакSим после длительного перерыва выступит с сольным концертом
МакSим после длительного перерыва выступит с сольным концертом
Юлия Зимина показала подросшую дочку - именинницу
Юлия Зимина показала подросшую дочку - именинницу
Экс-супруг Юлии Высоцкой рассказал об их браке
Экс-супруг Юлии Высоцкой рассказал об их браке
В новом трейлере Stray Blade показали боевую систему игры
В новом трейлере Stray Blade показали боевую систему игры
2 игры из Game Pass попали в ТОП-10 Steam за минувшую неделя
2 игры из Game Pass попали в ТОП-10 Steam за минувшую неделя
Эти 4 игры покинут Game Pass во второй половине апреля
Эти 4 игры покинут Game Pass во второй половине апреля
Игру Axis Football 2021 для Xbox сейчас можно купить за $0,99
Игру Axis Football 2021 для Xbox сейчас можно купить за $0,99
Герцоги Кембриджские вместе со старшими детьми посетили Пасхальную службу. Королева пропустила ее впервые за 50 лет
Герцоги Кембриджские вместе со старшими детьми посетили Пасхальную
Утечка: подробности Battle Royale для Halo Infinite — режимы, опции, количество игроков
Утечка: подробности Battle Royale для Halo Infinite — режимы, опции,

Топ на сегодня

Татьяна Лазарева высказалась о судьбе Нурлана Сабурова
Татьяна Лазарева высказалась о судьбе Нурлана Сабурова
Бывшая домработница певицы Аллы Пугачевой рассказала, кто живет сейчас в ее доме
Бывшая домработница певицы Аллы Пугачевой рассказала, кто живет
Кристина Орбакайте показала редкое фото с отцом - именинником
Кристина Орбакайте показала редкое фото с отцом - именинником
Настя Ивлеева рассказала, что мешает ей наладить личную жизнь
Настя Ивлеева рассказала, что мешает ей наладить личную жизнь
Начало Страстной недели 18 апреля 2022 года: что можно и что нельзя есть
Начало Страстной недели 18 апреля 2022 года: что можно и что нельзя

Еще по теме

Слух: Microsoft рассматривает вопрос повышения цены Game Pass
5 игр удалят из подписки PC Game Pass в середине января
15 декабря из Game Pass удалят 6 игр, а 8 декабря 3 DLC
Октябрь – отличный месяц для подписки Game Pass на PC