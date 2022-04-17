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Утечка: подробности Battle Royale для Halo Infinite — режимы, опции, количество игроков

Утечка: подробности Battle Royale для Halo Infinite — режимы, опции, количество игроков


Согласно активно обсуждаемым в последнее время слухам от инсайдеров, сейчас студия Certain Affinity работает в сотрудничестве с 343 Industries над режимом Battle Royale для Halo Infinite. При этом, режим должен быть масштабным, инсайдеры отмечают, что его разработка ведется уже более 2 лет. По сути, планируется создать на базе Halo Infinite полноценную игру с акцентом на «Королевскую битву», вроде Warzone для Call of Duty.

Twitter-аккаунт InfiniteLeaks, который часто публикует различные утечки по Halo Infinite, опубликовал настройки режима Battle Royale для Halo Infinite и информацию о режимах. Напомним, что этот режим создается под кодовым названием Project Tatanka. Ниже можно видеть игровые опции, которые будут предлагаться в Battle Royale для Halo Infinite.


Что касаемо самих режимов, их будет, как минимум, четыре:



На 100 игроков (25 команд по 4 игрока в каждой) — побеждает последняя команда



На 60 игроков (20 команд по 3 игрока в каждой) — побеждает последняя команда



На 60 игроков — побеждает последний выживший игрок



На 100 игроков — побеждает последний выживший игрок

Напомним, официально пока создатели Halo Infinite не сообщали, что ведется разработка Battle Royale для игры. Инсайдеры предполагают, что он будет готов к 3-4 сезону в Halo Infinite, в мае в игре стартует только второй сезон.

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По материалам: newxboxone

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