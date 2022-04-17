В новом трейлере Stray Blade показали боевую систему игры

Вадим Карасев





Издательство 505 Games планирует в этом году выпустить на Xbox Series X | S, Playstation 5 и PC игру Stray Blade. Проект представляет собой приключенческий экшен. В Stray Blade игрокам предстоит изучать и исследовать Долину Акреи, которая представляет собой руины некогда существовавшей загадочной цивилизации.

В игре нужно будет много сражаться, и новый трейлер посвятили боевой системе. Игроки смогут выбрать разные варианты оружия, в зависимости от чего будет зависеть их стиль сражения. В трейлере можно видеть, как проходят сражения при помощи шпаги, булавы, секиры и многих других вариантов оружия. Кроме того, в трейлере демонстрируют компаньона, который будет помогать в сражениях.

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Stray Blade — это проект, который разрабатывается исключительно под консоли нового поколения, и он сейчас не имеет точной даты релиза.