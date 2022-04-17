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В России выросло число нарушений среди мигрантов

В России выросло число нарушений среди мигрантов

10:23  Автор: Руслан Грудцинов


Источник: ТАСС



Число нарушений среди мигрантов в России в январе-феврале 2022 года выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, несмотря на снижение количества проверок. Об этом со ссылкой на МВД РФ сообщает ТАСС.

«Несмотря на сокращение интенсивности проверочных мероприятий, сведения об административной практике, поступившие из территориальных органов МВД России, свидетельствуют о повышении их результативности в части выявления нелегальных мигрантов и лиц, незаконно осуществляющих трудовую деятельность на территории Российской Федерации», — сообщили в МВД.

За январь-февраль 2022 года составлено 55,7 тысячи административных протоколов за нарушения правил въезда или режима пребывания в РФ иностранными гражданами — на 114,2 процента больше, чем за аналогичные месяцы прошлого года. Также стали чаще выявляться нарушения за осуществление незаконной трудовой деятельности иностранцами — их число выросло за год на 22 процента, с 5,5 до 6,7 тысячи.

В середине апреля заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что все работающие в России мигранты должны предоставлять свои биометрические данные. В случае отказа он предлагает запрещать въезд на длительный срок или вовсе отказывать в нем.

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#мигранты


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# Происшествия / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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