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Валя Карнавал может выйти замуж

Валя Карнавал может выйти замуж
Певица Валя Карнавал была замечена с кольцом на пальце. Исполнительница Валя Карнавал вышла на стрим вместе с ребятами из TikTok-дома Hype House и засветила кольцо на правой руке. Примечательно, что артистка надела ювелирное изделие на безымянный палец. Поклонники Вали отметили, что Карнавал все время пыталась спрятать руку, пока шел стрим. Зрители тиктокеров заподозрили Карнавал в скорой свадьбе со Сашей Стоуном. Сообщили в peopletalk.ru.
Валя Карнавал Блогер Стоун действительно мог сделать предложение Карнавал. Поскольку он уже ранее признавался в желании построить семью с бывшей девушкой Егора Крида. Сама Валя Карнавал никак не прокомментировала новое украшение на руке. Не говорил и Саша Стоун о том, что сделал предложение возлюбленной. Однако Стоун познакомил родителей со своей избранницей. Это случилось на дне рождения Стоуна. 23-летний блогер собрал в ресторане только самых близких людей. Напомним, ранее Валя Карнавал похвасталась обновленным Гелендвагеном. Артистка выбрала розовый и черный в качестве основных цветов для раскраски дорогой машины.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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