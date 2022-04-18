17 случаев, когда создатели надписей перемудрили с переносом слов, и всё приобрело новые комичные смыслы
Часто ли вы обращаете внимание на вывески и надписи? Иногда там можно обнаружить нечто любопытное и забавное. Ведь зачастую их создатели грешат довольно странными переносами и неудачным расположением слов. Из-за этого правильно прочитать это всё с первого раза довольно сложно, а порой и вовсе возникают комичные смыслы и непечатные слова. Мы собрали для вас примеры подобных ситуаций.
Арбат
Спасибо за информацию, конечно…
Читайте, как хотите
ЮЬАЫ
Такая любовь
Это уже какой-то последний уровень
Если вы долго пытались прочесть, но ничего не вышло, расшифровываем: «Заюзай антисептик! На нос маска!»
Авиасейлс в своём репертуаре
Фархрус и Форталь — это имена такие?
Ох уж эта ликвидация…
Отличный перенос!
Кажется, это было умышленно
Ремни и многое другое
Весёлое кафе
Да, не только странный перенос слов, но даже кованное украшение может исказить смысл написанного. И тогда «сытый папа» легко превращается в «хытого папаса».
Это надо было постараться!
Ниша гуназад, тихо на пальцах…
Смывон или отмывон?
Зубная паста
А здесь вы можете найти подборку случаев, когда за работу брались настоящие боги маркетинга, которые явили миру свои шедевры.