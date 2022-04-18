17 случаев, когда создатели надписей перемудрили с переносом слов, и всё приобрело новые комичные смыслы

Часто ли вы обращаете внимание на вывески и надписи? Иногда там можно обнаружить нечто любопытное и забавное. Ведь зачастую их создатели грешат довольно странными переносами и неудачным расположением слов. Из-за этого правильно прочитать это всё с первого раза довольно сложно, а порой и вовсе возникают комичные смыслы и непечатные слова. Мы собрали для вас примеры подобных ситуаций.

Арбат

Спасибо за информацию, конечно…

Читайте, как хотите

ЮЬАЫ

Такая любовь

Это уже какой-то последний уровень

Если вы долго пытались прочесть, но ничего не вышло, расшифровываем: «Заюзай антисептик! На нос маска!»

Авиасейлс в своём репертуаре

Фархрус и Форталь — это имена такие?

Ох уж эта ликвидация…

Отличный перенос!

Кажется, это было умышленно

Ремни и многое другое

Весёлое кафе

Да, не только странный перенос слов, но даже кованное украшение может исказить смысл написанного. И тогда «сытый папа» легко превращается в «хытого папаса».

Это надо было постараться!

Ниша гуназад, тихо на пальцах…

Смывон или отмывон?

Зубная паста

А здесь вы можете найти подборку случаев, когда за работу брались настоящие боги маркетинга, которые явили миру свои шедевры.