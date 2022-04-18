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Activision утверждает, что с Microsoft не обсуждалось будущее Бобби Котика

Activision утверждает, что с Microsoft не обсуждалось будущее Бобби Котика


Microsoft и Activision Blizzard проводят слияние, что требует публикации компаниями определенных документов. Один из таких документов — форма 8-K, которая была опубликована Activsion Blizzard. Данный тип формы используется для уведомления инвесторов в публичных компаниях США об определенных событиях, которые могут быть важны для акционеров или Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

В форме 8-K, как обратил внимание Стивен Тотило из Axios, появилось упоминание, что Microsoft и Activision Blizzard не обсуждали и не обсуждают будущее скандального руководителя компании Бобби Котика:

Между Microsoft и г-ном Котиком не велось никаких обсуждений или переговоров относительно трудовых договоренностей с Microsoft после закрытия контракта до утверждения и исполнения соглашения о слиянии и предусмотренных им транзакций, а также после такого утверждения и исполнения до даты настоящего документа.

Дата документа, о котором идет речь в цитате выше, 15 апреля 2022 года.

Таким образом, указывается, что Microsoft и Activision Blizzard никак не обсуждали будущее Бобби Котика после закрытия сделки. Стоит сказать, что Котик является единственным руководителем Activision Blizzard, имеющим защиту от смены контроля, которая вознаградит его финансово в случае его замены после поглощения.

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

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