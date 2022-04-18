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Алла Пугачева показала, как отмечает Вербное воскресенье с семьей и друзьями в Израиле

Алла Пугачева показала, как отмечает Вербное воскресенье с семьей и друзьями в Израиле
Певица Алла Пугачева поделилась видео из Израиля, в котором поздравила всех с Вербным воскресеньем. Семья Аллы Пугачевой и Максима Галкина не была в России больше месяца. Несмотря на переезд, они стараются вести привычный образ жизни и отмечать все праздники. Апрель — очень важный месяц в семье Пугачевой: сразу несколько дней рождения, религиозные праздники и встреча долгожданной весны.
Алла Пугачева, Гарри и Максим Галкин Даже находясь в затянувшемся отпуске в Израиле, Алла Борисовна продолжает вести привычный образ жизни. Певица обожает традиционные застолья с близкими людьми и веселые шумные вечеринки. Примадонна опубликовала в соцсетях видео, где поздравила россиян с Вербным воскресеньем и пожелала прекрасных выходных. Заметно, как хорошо выглядят супруги. Оба отдохнувшие, загорелые и счастливые — вот, что с людьми делает солнце и морской климат. Юморист «засветил» в видео и детей, которых обещал больше не показывать. Заботливый отец старается огородить наследников от негатива, который вылился на знаменитое семейство. «Меня просят продолжать вести соцстети так, как я вел их раньше, с забавным контентом и видео с детьми. Но я не вижу никакой моральной и душевной возможности это делать. Поэтому пока что прежними мои каналы связи не будут», — обращался пару недель назад Максим Галкин к фанатам. Говорят, сейчас Лизе и Гарри подыскивают новую школу где-то в районе Кесарии. У них уже давно закончились каникулы и пора вернуться к учебе.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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