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Battlefield 2042 получит крупное обновление 4.0 уже завтра

Battlefield 2042 получит крупное обновление 4.0 уже завтра


Студия DICE продолжает активно работать над улучшением игрового опыта в Battlefield 2042, чтобы проект отвечал требованиям поклонников шутера к старту первого сезона, который назначен на лето. Завтра запланирован релиз крупного патча 4.0, который несет в себе множество давно ожидаемых игроками изменений и исправлений.

Главное изменение, которое ждали игроки в Battlefield 2042 со дня релиза — это голосовой чат. Он появится в проекте от DICE уже завтра с обновлением 4.0. Игроки получат возможность выбрать один из двух каналов VoIP-чата — групповой или командный.

Ждет с патчем 4.0 игроков и множество правок баланса. Исправят некоторые оружия, характеристики специалистов Рао и Пайка, сбалансируют транспортные средства и многое другое. Плюс обновление исправит некоторые ошибки. Всего разработчики заявляют более 400 правок.

Обновление 4.0 для Battlefield 2042 начнет распространяться 19 апреля в 11:00 по московскому времени.

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По материалам: newxboxone

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