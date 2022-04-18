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Blizzard сообщает, что не планирует вводить NFT в свои игры

Blizzard сообщает, что не планирует вводить NFT в свои игры


За последние несколько дней в соцсетях и на сайтах активно обсуждается новость, что Blizzard планирует внедрение NFT в свои игры. Эта информация возникла из опросника Blizzard, который получили игроки, и в нем малая часть вопросов относилась к NFT. Журналисты и игроки решили, что таким образом Blizzard изучает возможность внедрения NFT в свои игры, но сама студия это отрицает.

Один из руководителей Blizzard Майк Ибарра, в ответ на публикацию VGC о возможном внедрении NFT в игры, заявил, что «Сейчас над NFT никто не работает». Тем самым он отрицает интерес со стороны Blizzard к внедрению NFT в свои игры.


Напомним, что Activision Blizzard станет частью Microsoft Gaming. Планируется, что сделка будет завершена летом 2023 года.

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По материалам: newxboxone

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