Бывший муж Аллы Пугачевой рассказал о ее любимом блюде

Певица Алла Пугачева любит готовить. В это воскресенье в эфир НТВ вышел в эфир десятый, полуфинальный, выпуск шоу «Маска». Когда на сцену вышел Козерог, Филипп Киркоров начал настаивать на своей версии. Поп-король и председатель судейской коллегии считает, что под этой Маской скрывается Никита Пресняков, внук его бывшей жены Аллы Пугачевой. Поэтому, когда Козерог заявил, что у него нет братьев, Филипп Киркоров возмутился. «Как нет братьев? Вы говорили, что вы не врушка! А по моей основной версии, у вас есть брат и сестра. Я в полнейшем замешательстве!» — высказался Филипп Киркоров.Алла Пугачева - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» А Регина Тодоренко поспешила напомнить, что, исходя из подсказок, Козерог очень любит картошку. По мнению Киркорова, этот факт тоже говорит, в пользу того, что Козерог – это Никита Пресняков. «Я знаю, почему он любит картошку. Потому что так как готовит ее известная певица Алла Пугачева, не готовит никто! Шарлипупа называется», — сказал Филипп Киркоров.