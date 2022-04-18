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Елена Малышева скоро вернется на экраны

Елена Малышева скоро вернется на экраны
Ведущая Елена Малышева возвращается на телевидение. Программа «Жить здорово!» и ее бессменная ведущая Елена Малышева снова вернулись в эфир. Об этом свидетельствует информация на официальном сайте Первого канала. «Понедельник, 18 апреля, в 10.00 — «Жить здорово!» — гласит телепрограмма на следующую неделю. Ранее Елену Малышеву подозревали в том, что она покончила с российским телевидением и навсегда перебралась в США, где живут оба ее сына. Из-за этого программа закрыта, а сотрудники отправлены восвояси.
Елена Малышева - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Telegram-канал Baza со ссылкой на свои источники, сообщал, что Малышева 29 марта поставила всех, кто готовил выпуски медицинской программы, в известность об изменениях в сетке вещания и временной приостановке выходов «Жить здорово!» в эфир. По предварительным данным непредвиденный перерыв планировался до сентября, а мог затянуться и дольше. Поэтому каждый был волен поступать так, как считает нужным. При этом сама Малышева была настроена оптимистично и утверждала, что программа не закрыта окончательно, а сама она никуда не сбежала из страны и бежать не собирается. Поющие и танцующие внутренние органы человека радуют телезрителей с 2010 года. На их фоне Елена Малышева ставит диагнозы и дает своим поклонникам мудрые советы, которые многие считают даже более профессиональными, чем рекомендации лечащих врачей стационарных клиник.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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