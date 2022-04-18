Филипп Киркоров придумал бизнес на сухарях

Певец Филипп Киркоров вкладывается в новый бизнес. Артист готовится отметить свое 55-летие 30 апреля. Праздновать зеркальную дату он намерен на сцене Кремлевского дворца вместе с друзьями, приглашенными и другими зрителями, не пожалевшими на билеты от 1200 рублей и больше. Ранее Филипп уже заявлял, что покидать эстраду он не намерен. Однако, он прекрасно понимает, что одними песнями сыт не будешь, а слава — девушка капризная. Сегодня она с тобой, а завтра повернулась в сторону конкурентов. Потому артист подстраховался другим бизнесом, который в будущем обеспечит благосостояние ему и его наследникам. Известно, что у Киркорова есть компания, которая занимается производством мороженого. А еще он размышляет над запуском своей именной линии сухариков, которые так и будут называться «Киркорки».Филипп Киркоров - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Когда-то у него также была компания по организации детских праздников, но по неведомой причине она оказалась у его бывшей супруги Аллы Пугачевой. Которая тоже весьма успешный бизнесмен. Чего только она не выпускала под своим брендом. Это были и ароматы, и аксессуары, и даже обувь. Кстати, насчет последнего: отец Примадонны Борис Михайлович Пугачев работал в обувной промышленности, раскопала kp.ru. Так что можно считать, его дочь занялась семейным бизнесом.