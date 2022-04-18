Гороскоп Павла Глобы на неделю с 18 по 24 апреля 2022 года

Вадим Карасев

Павел Глоба — один из самых известных астрологов в России и даже за ее пределами. Его прогнозы помогают привлекать больше удачи и становиться успешнее во всех сферах жизни. Эксперт рассказал, что нас ждет в период с 18 по 24 число.

Отдельное спасибо порталу Woman’s day за то, что поделился такой важной информацией. Согласно прогнозам, эта неделя принесет нам много добра, любви и удачи. Главное знать, где все это искать, ведь за это придется побороться. Благо, что сил на это у большинства Знаков Зодиака будет предостаточно.

Овен

Наступает время Овнов. Эти люди будут самыми активными, крайне удачливыми и продуктивными — как в любви, так и в работе. Ночные светила помогут людям данного Знака осуществить все свои планы и желания. Чтобы с еще большей вероятностью получить подарок от судьбы, стоит воспользоваться специальной духовной практикой. Звезды усилят интеллект Овнов, их харизму, выносливость. Это идеальное время для попыток найти вторую половинку, перевести отношения на новый уровень, либо преуспеть в работе и делах. Павел Глоба настоятельно не советует перекладывать на кого-то свою ответственность.

Телец

В работе и делах, связанных с финансами, положительные процессы усложнятся и затянутся, но в этом, скорее всего, будет вина не звездных покровителей Тельцов, а их самих. Три ежедневных ритуала удачи помогут остаться успешными даже в самой непростой ситуации. Что касается любви, то тут эксперт настоятельно не рекомендует людям данного Знака копаться в прошлом — своем или своей второй половинки. В амурных делах имеет значение только то, что происходит прямо сейчас. Ни в коем случае не стоит обсуждать свои переживания с посторонними людьми.

Близнецы

Что касается любви, то в этой сфере для Близнецов будет один жизненно важный совет: ни в коем случае нельзя вести себя консервативно. Важно, наоборот, ломать стереотипы и показывать любимому или понравившемуся человеку способность быть не такими как все. Всем Близнецам, которые будут в поисках второй половинке, лучше заранее проверять совместимость, чтобы не наломать дров. Что касается работы и бизнеса, то сейчас настало время для поисков вдохновения, внедрения нестандартных решений. Также нужно следить за состоянием нервной системы, поменьше переживать.

Рак

Ракам важно в самую первую очередь помнить о том, что на этой неделе как нельзя более актуален закон бумеранга. Плохие поступки будут приносить боль и отчаяние, а добрые — удачу, любовь, деньги. Неделя начнется с благоприятного дня, поэтому все будет зависеть от того, как Раки проживут понедельник. Именно он будет определять то, какой станет вся эта неделя. Окружающие люди и вторая половинка будут менее уступчивыми и дружелюбными, но не стоит ругать их за это. Лучше сфокусироваться полностью на работе и бизнесе. Ракам нужна твердость духа и выдержка.

Лев

Времени для работы лучше не придумать. Можно браться за новые дела, продвигать новые идеи, отправляться в командировки. Полезными будут также новые деловые знакомства. Они сулят Львам много удачи. Деньги будут идти в руки Львам, а вот в отношениях возможны некоторые проблемы. Например, будет сложнее взаимодействовать с неприятными людьми, особенно родственниками. Специальные советы и практики помогут защититься от их токсичного влияния. Одиноким Львам должно повезти — они с высокой вероятностью встретят того, кто сделает их счастливыми.

Дева

Девы, которые готовы рисковать и отдавать себя полностью работе и делам, познают успех на этой неделе. Остальным лучше быть осторожнее, чтобы не потерять деньги и влияние. Что касается настроения, то Дев может бросать из крайности в крайность. Скорее всего, причиной эту будет повышенная эмпатия. У высокой чувствительности есть свои плюсы и минусы, но сейчас от неё будет много проблем, потому что она помешает сосредоточиться на важном. Не исключено, что Вселенная поставит Дев перед важным выбором в сфере общения и отношений.

Весы

У Весов эта неделя может стать как очень удачной и яркой, так и очень неблагоприятной. Все будет зависеть от их способности бороться со своими недостатками и изъянами. В первую очередь Весам понадобится в полной мере их умение ставить себя на место другого человека. В любви это поможет лучше понять вторую половинку. Павел Глоба советует устроить небольшой праздник в самом конце недели для себя и своей второй половинки. Также звезды помогут Весам побороть вредные привычки. Эффективные заговоры в этом плане станут отличными помощниками.

Скорпион

Скорее всего, Скорпионам придется много времени посвящать работе, делам по дому, но, несмотря на это, у них все равно останется время на себя любимых. Сейчас им нужно уделять время физическим нагрузкам, ведь заниматься спортом полезно для укрепления биополя. В отношениях могут быть придирки со стороны второй половинки. Лучше не реагировать на них слишком остро. В работе и бизнесе астролог рекомендует Скорпионам сфокусироваться на рутинных делах, чтобы не допустить ошибок и не пожалеть о своих решениях. Не нужно забрасывать себя проблемами.

Стрелец

Большой финансовый успех в период с 18 по 24 апреля ждет представителей творческих профессий. Стрельцам, которые работают в сфере рекламы, улыбнется большая удача. Творческие задачи будут решаться на раз-два. Если всё пойдет наперекосяк. Наладить жизнь можно будет с помощью нескольких действенных способов. Что касается любви, то тут Стрельцы также окажутся на Олимпе. Это их время, их черёд быть самыми-самыми. Им по плечу будет завоевать любое сердце. Главное — найти баланс между настойчивостью и умением ждать.

Козерог

Павел Глоба отмечает, что сейчас наступает идеальное время для совершения дорогостоящих покупок. Козерогам в финансовой сфере будет везти больше, чем кому-либо ещё. Можно браться за строительство дома, ремонт жилых и отделку рабочих помещений. Для укрепления своих позиций в бизнесе и на работе можно попробовать воспользоваться простыми методиками обретения вдохновения. В любви все должно быть стабильно, однако, испортить отношения со второй половинкой могут придирки Козерогов, а также их неумение принимать человека таким, какой он есть.

Водолей

Между человеком и счастьем может быть много различных препятствий. Водолеям удастся обойти их стороной. Сейчас можно смело отправляться в деловые поездки и начинать новые дела, знакомиться с людьми. Новые связи помогут также преуспеть и в амурных делах. Водолеям легко удастся преодолеть проблемы. Главное оставаться общительными и открытыми. Это поможет им найти решения любых задач. Не нужно бояться просить о помощи и оказывать ответную поддержку. Астролог советует Водолеям не сидеть на месте и не ждать у моря погода.

Рыбы

Нет лучше времени для дорогостоящих покупок и бизнес-инвестиций. Можно менять валюту, вкладывать средства в акции и так далее. Также полезно тратить деньги на семью, дом, любимого человека. Лучшего времени для покупки подарков просто не придумать. Вместе с подарками стоит также говорить побольше комплиментов. Любимый человек должен слышать больше приятных слов в свой адрес. И в любви, и в делах полезной будет также сила осознанности. Рыбам важно знать, к чему они стремятся, чего хотят. Это имеет первостепенную важность.