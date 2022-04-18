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Halo Infinite и McDonald’s тизерят возможный кроссовер или коллаборацию

Halo Infinite и McDonald’s тизерят возможный кроссовер или коллаборацию


Сеть быстрого питания McDonald’s тизерит возможный кроссовер или некую коллаборацию с Halo Infinite. В официальных социальных сетях McDonald’s появились изображения Мастера Чифа из ключевого арта, который вместо оружия держит в руках картошку фри, трубочку и ложку от кофе сети быстрого питания. Данные изображения были подписаны комментарием: «Какую разблокировку Halo вы ждете?».



Маловероятно, что стоит ожидать появление в шутере таких предметов, но игроки считают, что такие посты от McDonald’s намекают на некий кроссовер или коллаборацию между Halo и сетью быстрого питания в будущем. Возможно, в некоторых регионах в меню McDonald’s введут наборы, при покупке которых можно будет получить косметику для игры.

Отметим, что официальный аккаунт Xbox ответил на публикацию McDonald’s, назвав Мастера Чифа — «Мастер МакЧиф».

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По материалам: newxboxone

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