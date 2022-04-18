Игрок нашел способ использовать Joy-Con от Switch на Xbox Series X | S

Вадим Карасев





Контроллеры Joy-Con от приставки Nintendo Switch за последние годы полюбились многими игроками для активных проектов. Но их, как казалось, можно использовать только со Switch. Но игрок нашел способ подключить Joy-Con к Xbox Series X | S, чтобы играть в Just Dance.

Ниже можно посмотреть ролик с Reddit, который показывает, что пользователь подключает Joy-Con к приставке Xbox Series X для игры в Just Dance. Используются контроллеры вместо смартфона, который должны использовать игроки в Just Dance на Xbox Series X | S из-за отсутствия поддержки Kinect.



Отметим, что сам процесс подключения Joy-Con к Xbox Series X | S пользователь описал на GitHub, выложив необходимые материалы. Несколько моментов по такому подключению, которые приводит разработчик:

Способ подходит для Xbox, Playstation, Stadia для Just Dance 2017 и старше.Нет дополнительной задержки, плюс играть удобнее, чем с телефоном.Нет случайных отключений.Поддержка до 6 игроков.