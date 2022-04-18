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Игрок нашел способ использовать Joy-Con от Switch на Xbox Series X | S

Игрок нашел способ использовать Joy-Con от Switch на Xbox Series X | S


Контроллеры Joy-Con от приставки Nintendo Switch за последние годы полюбились многими игроками для активных проектов. Но их, как казалось, можно использовать только со Switch. Но игрок нашел способ подключить Joy-Con к Xbox Series X | S, чтобы играть в Just Dance.

Ниже можно посмотреть ролик с Reddit, который показывает, что пользователь подключает Joy-Con к приставке Xbox Series X для игры в Just Dance. Используются контроллеры вместо смартфона, который должны использовать игроки в Just Dance на Xbox Series X | S из-за отсутствия поддержки Kinect.

Отметим, что сам процесс подключения Joy-Con к Xbox Series X | S пользователь описал на GitHub, выложив необходимые материалы. Несколько моментов по такому подключению, которые приводит разработчик:



Способ подходит для Xbox, Playstation, Stadia для Just Dance 2017 и старше.



Нет дополнительной задержки, плюс играть удобнее, чем с телефоном.



Нет случайных отключений.



Поддержка до 6 игроков.
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По материалам: newxboxone

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