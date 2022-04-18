Игроки и лидеры мнений жалуются на работу Quick Resume на Xbox Series X | S

Вадим Карасев





Уже прошло около полутора лет с момента релиза игровых приставок Xbox Series X и Xbox Series S. Но с момента релиза и до сих пор игроки активно жалуются на работу функции Quick Resume, которая доступна эксклюзивно на приставках нового поколения Xbox. Изначально возникали жалобы, что многие игры не используют Quick Resume, а сейчас идет дискуссия о работе функции с онлайн-проектами.

Известный игровой журналист Эндрю Райнер, который пишет для Game Informer, поднял в Twitter вопрос о работе функции Quick Resume на консолях Xbox Series X и Xbox Series S. Он отметил, что ему постоянно приходится перезагружать игры после возобновления их с помощью данной функции.





Его поддержали многие игроки, а также другой известный игровой журналист и ютубер colteastwood. Он заявил, что Quick Resume не работает идеально для игр, которые требуют постоянного подключения к сети. По его мнению, команда Xbox и разработчики должны работать вместе, чтобы улучшить эту функцию. При этом, Эндрю Райнер отмечает, что есть игры, которые не требуют постоянной перезагрузки при возобновлении по Quick Resume.





Отметим, что недавно Microsoft дала возможность с одним из обновлений прошивки Xbox определить, какие игры будут всегда возобновляться по Quick Resume.