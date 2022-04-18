Юлия Меньшова высказалась об уходе с рынка модного бренда

Ведущая и актриса Юлия Меньшова считает, что продукция компании просто никому не нужна. 52-летняя актриса прокомментировала закрытие магазинов французской косметической компании L'Occitane в нашей стране. Юлия Меньшова заявила, что после резкого подорожания россияне перестали покупать продукцию этого бренда. Косметическая компания L'Occitane объявила о закрытии своих розничных и онлайн-магазинов на территории России, а также о полном прекращении инвестиций в нашей стране. Причиной такого решения руководство французского бренда назвало проведение спецоперации на Украине. Представители компании пояснили, что опасаются «потенциальной общественной агрессии». В России работало 112 магазинов LʼOccitane. После их закрытия 700 человек потеряют рабочие места. Юлия Меньшова высказалась об уходе французского бренда из нашей страны. «Не знаю, будут ли их руководители присягать на верность новой религии — «русские недостойны», но у меня есть подозрение, что это не столько демарш в рамках поддержки санкций, сколько то, что продукцию этой марки... перестали покупать из-за не слишком обоснованного и невероятного взлета цен. Я живу неподалеку от ТЦ, где есть корнер L’Occitane. Обратила внимание на то, что компания еще в начале марта сделала пересмотр ценников. Например, духи этой марки, которые раньше стоили около 3-4 тысяч рублей, мгновенно улетели за пределы 10-12 тысяч. Есть ощущение, что покупатели не особенно рвались скупать продукцию этого бренда по новым ценам», — рассказала бывшая ведущая шоу «На самом деле».Юлия Меньшова - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Дочь актеров Веры Алентовой и Владимира Меньшова очень переживает из-за сложной ситуации в стране. Однако Юлия заверила, что не будет покидать Россию. Звезда заметила, что многие ее знакомые в последний месяц начали активно наводить порядок в своих квартирах. «Вероятно, так мы пытаемся избавиться от небывалой тревоги, которая то слегка отпускает, то накрывает снова, с головой. Отрываться от бесконечного мониторинга новостей приходится усилием воли. Упорядочивая хотя бы свой маленький мирок, избавляясь от хаоса хотя бы тут», — написала актриса сериала «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...» в своем Telegram-канале.