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Кабмин расширил перечень администраторов доходов ПФР

Кабмин расширил перечень администраторов доходов ПФР

Тема: Постановления правительства


01:07  Автор: Мария Соколова



В перечень главных администраторов доходов Пенсионного фонда России включили Федеральную службу судебных приставов. Такое постановление правительства от 12 февраля 2022 года № 163 вступает в силу 18 апреля.

В этот список уже входит Федеральное казначейство, Федеральная налоговая служба, Министерство внутренних дел, Федеральная служба безопасности, Пенсионный фонд, Следственный комитет. Теперь в него включили Федеральную службу судебных приставов.

Она будет вести администрирование доходов, полученных от обращения по решению суда в доход государства имущества, в отношении которого нет доказательств его приобретения на законные доходы. Также ФССП будет администрировать доходы от конфискованных денег и имущества, полученных в результате коррупции.

Законы, вступающие в силу с 18 апреля



Также читайте о том, какие законы вступают в силу в апреле.



#пенсии #деньги


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# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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