Кабмин расширил перечень администраторов доходов ПФР

Тема: Постановления правительства

01:07 Автор: Мария Соколова

В перечень главных администраторов доходов Пенсионного фонда России включили Федеральную службу судебных приставов. Такое постановление правительства от 12 февраля 2022 года № 163 вступает в силу 18 апреля.

В этот список уже входит Федеральное казначейство, Федеральная налоговая служба, Министерство внутренних дел, Федеральная служба безопасности, Пенсионный фонд, Следственный комитет. Теперь в него включили Федеральную службу судебных приставов.

Она будет вести администрирование доходов, полученных от обращения по решению суда в доход государства имущества, в отношении которого нет доказательств его приобретения на законные доходы. Также ФССП будет администрировать доходы от конфискованных денег и имущества, полученных в результате коррупции.

Законы, вступающие в силу с 18 апреля

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в апреле.

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