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Каркасные дома: основные преимущества

Несмотря на то, что кирпичные дома лидируют, популярность каркасных домов медленно, но неуклонно растет. Эта технология обычно ассоциируется с Америкой и Канадой, но каркасные дома все чаще встречаются у западных соседей — Германии и Скандинавии. Откуда их популярность и в чем их преимущества? 

Каркасный дом шаг за шагом

Строительство дома по каркасной технологии, несомненно, большое мероприятие, которое сопровождается не только немалыми эмоциями, но и расходами. Однако, прежде чем начать жить в новом доме, есть несколько месяцев подготовки, выбора участка, формальностей и т.д. Каковы различные этапы строительства? Следует рассмотреть их поближе.

Первым пунктом строительства является сбор на участке соответствующего количества древесины определенного класса прочности. Каждый производитель дома понимает, что только тщательно подготовленная древесина может быть строительным материалом, который обеспечит строению: 

  • прочность,
  • долговечность,
  • энергоэффективность на долгие годы.

На следующем этапе создается конструкция из большого количества брусьев и досок, опирающихся на лаги и закрепляемых гвоздями. Они образуют каркас дома, который затем крепится к фундаменту стальными анкерами. Имея каркас, можно переходить к следующему этапу, т.е. созданию внутренних стен из гипсокартона. Затем наступает время утепления и герметизации получившейся конструкции. Для этого используются, в том числе, пароизоляционная пленка, изоляционный материал, например, минеральная вата и слой штукатурки. Готовые перегородки почти в два раза тоньше несущих стен. Их центр заполнен материалом, обеспечивающим звуко- и теплоизоляцию. По окончании этого этапа можно приступать к работам, связанным с кровлей и элементами отделки.

Каковы основные преимущества каркасных домов?

Каркасные дома строятся иначе, чем кирпичные. Так что же делает их все более популярными на рынке? Одним из факторов, влияющих на это, несомненно, является увеличение числа компаний, специализирующихся на этом виде строительства. Возникшее с годами мнение о недолговечности каркасных домов появилось во многом из-за неправильного процесса их строительства. Плохое мнение нескольких владельцев таких домов быстро распространилось и испортило реальную картину качества каркасных домов. Строительство, выполненное в соответствии с самыми высокими стандартами опытной компанией, дает практически гарантию того, что каркасный дом ни в чем не уступает кирпичному дому.

Список достоинств каркасной технологии строительства открывает время, необходимое для возведения дома, которое в случае с каркасными домами намного меньше, чем в случае с кирпичным. Отсутствие необходимости проведения некоторых работ, простота организации электромонтажа и большая независимость процесса строительства от преобладающих погодных условий позволяют наслаждаться новым домом уже через несколько месяцев после заливки фундамента. Однако ускорение темпов строительства не означает, что каркасные дома менее прочны, чем их кирпичные аналоги.

Следующий пункт в списке преимуществ – стоимость строительства. В случае с каркасными домами предполагается, что их строительство примерно на 15-20% дешевле кирпичного варианта. Кроме того, каркасные дома, также известные как модульные дома, считаются более дешевыми в эксплуатации. Это связано с использованием для их строительства древесины, которая в сочетании с утеплителем обеспечивает естественное тепло, снижая затраты на отопление в осенне-зимний период.

Планируя строительство дома, стоит учитывать его каркасный вариант. Конечно, стоит сначала взвесить все «за» и «против». Хорошим источником информации могут стать дискуссионные онлайн-группы на эту тему, где домовладельцы с удовольствием поделятся своим мнением. Очень часто из них можно почерпнуть ценную информацию, которая может подтвердить правильный выбор или наоборот заставить отказаться от текущих планов.


# Недвижимость

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