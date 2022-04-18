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Княгиня Монако Шарлен опубликовала семейные фотографии после воссоединения с мужем и детьми

Княгиня Монако Шарлен опубликовала семейные фотографии после воссоединения с мужем и детьми

Княгиня Монако Шарлен опубликовала в инстаграме (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией) новое фото с детьми и мужем, князем Альбером, и поздравила подписчиков с Пасхой.


Княгиня Шарлен и князь Альбер с детьми

Некоторые из поклонников Шарлен Уиттсток отметили, что на снимках с детьми княгиня выглядит очень уставшей, а сама открытка кажется постановочной. Другие порадовались, что она снова в кругу семьи, и выразили надежду, что она чувствует себя лучше.

Княгиня воссоединилась со своей семьей в середине марта после нескольких месяцев отсутствия. Напомним, в мае прошлого года Шарлен тяжело заболела во время поездки в Южную Африку. Там она перенесла несколько операций.

К семье княгиня вернулась в ноябре, но вскоре ей снова пришлось покинуть мужа и детей: Шарлен отправилась на лечение в Швейцарию. Как сообщили западные СМИ, Шарлен находилась в закрытом учреждении Paracelsus Recovery, где пациенты проходят лечение от наркотической, алкогольной и других зависимостей и расстройств психики. Во дворце Монако эту информацию не подтвердили, но и не опровергли.

Долгое отсутствие княгини спровоцировало слухи, что в браке Шарлен и князя Альбера есть проблемы, однако сам князь это опроверг, заявив, что отсутствие жены связано только с ее болезнью. Пара воспитывает двоих детей: двойняшек Жака и Габриэллу.


Ксения Смирнова
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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