Любовник Ксении Бородиной решил устроить разборки с бывшим мужем

Экс-супруг ведущей Ксении Бородиной продолжает скандальные разборки с женой. Эти сутки прошли под знаком нового витка скандала между Ксенией Бородиной и ее экс-супругом. Курбан Омаров опять вспомнил лучшего друга, который теперь прозябает в статусе «бывший», Трофима. Напомним, именно с ним, по слухам, сейчас и встречается телеведущая. 41-летний Курбан снова решил поквитаться с Трофимом Симищенко, которого обвиняет в том, что тот был любовником Ксении, когда она еще была в браке. Бородина сразу высказалась с посылом прекратить перепалку: «Если у меня есть к кому-то претензии, я решаю это с человеком напрямую. А ты устраиваешь эту клоунаду, чтобы поднять охваты, потому что сегодня это единственный способ твоего пропитания!»Ксения Бородина с бывшем межем - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» В ответ на это бизнесмен выпалил: «Единственный способ моего пропитания — это то, чтобы Трофим отдал мне долг в три миллиона! Благодаря этой клоунаде Трофим, который все это время не брал трубку, наконец позвонил мне и назначил встречу. Пугал, угрожал и сказал, что «заберет здоровье». Уф, что за тигр этот лев! Ты, конечно, умеешь мотивировать даже очкошников!» «Мне интересно, кто с ним приедет и что они смогут мне сказать. Надеюсь, это будешь не ты. И приедет он не на твоем белом гелике. Всех остальных мне будет очень интересно послушать. Пожалуйста, сделай так, чтобы эта встреча состоялась, а то я же его знаю…» — добавил он. Впрочем, Ксения устала вступать в публичные переговоры с бывшим и вдобавок лишь поделилась картинкой с надписью: «Мужчина стоит столько, сколько стоят его слова. Ты — бесплатный». Но даже эту публикацию Омаров не оставил без внимания и усмехнулся: «Трофим, по-моему твоя тебя троллит!».