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Набиуллина: Запас прочности российских банков по капиталу очень высок

Набиуллина: Запас прочности российских банков по капиталу очень высок

12:33  Автор: Варвара Комарова


Источник: РИА Новости



Резервы российского банковского сектора РФ к началу года составили около 7 трлн рублей. Запас прочности высок, но неровно распределен по банковской системе, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме на совместном заседании комитетов палаты по финансовому рынку, по бюджету и налогам, по экономической политике и по контролю, передает РИА «Новости».

«Банки в прошлом году заработали существенную прибыль — 2,4 триллиона чистой прибыли, которая в большей части была потрачена не на дивиденды, а пошла на увеличение капитала. А капитал — он также поддерживает кредитование. В итоге к началу 2022 года запас капитала с учетом разных буферов, макронадбавок составил около 7 триллионов рублей. Это даже больше половины от общего объема капитала», — заявила председатель Банка России.

По ее словам, этого достаточно, чтобы покрыть до 10% потерь по кредитам. «То есть запас прочности очень высокий, но он крайне неравно распределен по банковской системе. Нам надо будет это учитывать при выработке определенных мер поддержки», — заключила Набиуллина.


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После начала военной операции Вооруженных сил РФ на Украине в отношении России был введен самый серьезный с 2014 года пакет санкций, которые затронули первых лиц государства, финорганизации, а также сферы торговли и инвестиций. Ограничения привели в том числе к заморозке золотовалютных резервов на 300 миллиардов долларов — почти половины всех резервов России, к конфискации частной собственности ряда российских граждан и заморозке банковских счетов на территории иностранных государств.



#банки #деньги

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# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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