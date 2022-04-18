Наталья Рудова попала под капельницу после шоу

Актриса Наталья Рудова призналась, что ей пришлось проходить реабилитацию после шоу. Артистка на прошлой неделе чудом осталась жива после тяжелого отравления. Проблемы артистки со здоровьем начались после похода в известный столичный ресторан, где звезда заказала себе морепродукты. Больше четырех дней Рудова была прикована к постели. Врачи ставили ей капельницы и пытались привести в чувство. Сейчас Наталья постепенно возвращается к работе. Не так давно актриса приняла участие в шоу «Звезды в Африке» на ТНТ. Она с ужасом вспоминает о том, как адаптировалась к новому климату и отсутствию еды. После возвращения из Африки Рудова, кстати, стала замечать у себя признаки пищевого расстройства. Она периодически теряет чувство меры во время еды.Наталья Рудова «У нас почти у всех (участников шоу — Прим. Ред.) РПП сейчас, многие переедают после проекта. Как-то так. У меня была тахикардия и плыло перед глазами из-за голода иногда, так как я не ем мясо красное и молочку. Это жесткий проект и морально, и физически», — говорит Наталья. Вернувшись домой, кстати, Рудова первым делом встретилась со своими родными и друзьями, а также обняла любимого питомца породы чихуахуа. Напомним, что ведущими шоу «Звезды в Африке» являются Ольга Бузова и Михаил Галустян. Бывшая звезда телестройки, в отличие от оголодавших участников, вернулась со съемок заметно более округлившейся. Сейчас Бузова бросила все силы на то, чтобы сбросить лишний вес и снова обрести тонкую талию.