Наталья Рудова попала под капельницу после шоу
Сегодня, 21:35
Актриса Наталья Рудова призналась, что ей пришлось проходить реабилитацию после шоу. Артистка на прошлой неделе чудом осталась жива после тяжелого отравления. Проблемы артистки со здоровьем начались после похода в известный столичный ресторан, где звезда заказала себе морепродукты. Больше четырех дней Рудова была прикована к постели. Врачи ставили ей капельницы и пытались привести в чувство. Сейчас Наталья постепенно возвращается к работе. Не так давно актриса приняла участие в шоу «Звезды в Африке» на ТНТ. Она с ужасом вспоминает о том, как адаптировалась к новому климату и отсутствию еды. После возвращения из Африки Рудова, кстати, стала замечать у себя признаки пищевого расстройства. Она периодически теряет чувство меры во время еды.
Наталья Рудова «У нас почти у всех (участников шоу — Прим. Ред.) РПП сейчас, многие переедают после проекта. Как-то так. У меня была тахикардия и плыло перед глазами из-за голода иногда, так как я не ем мясо красное и молочку. Это жесткий проект и морально, и физически», — говорит Наталья. Вернувшись домой, кстати, Рудова первым делом встретилась со своими родными и друзьями, а также обняла любимого питомца породы чихуахуа. Напомним, что ведущими шоу «Звезды в Африке» являются Ольга Бузова и Михаил Галустян. Бывшая звезда телестройки, в отличие от оголодавших участников, вернулась со съемок заметно более округлившейся. Сейчас Бузова бросила все силы на то, чтобы сбросить лишний вес и снова обрести тонкую талию.
По материалам: z-aya