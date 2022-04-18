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Не пропустите игру Life Is Strange: True Colors по Game Pass

Не пропустите игру Life Is Strange: True Colors по Game Pass


Life Is Strange: True Colors — одна из игр, которая на прошлой неделе присоединилась к подписке Game Pass. Это уже 5 игра серии Life Is Strange, что может отпугивать многих игроков от желания попробовать проект. Однако, многие пользователи Game Pass активно призывают это сделать.

В соцсетях (например, в Twitter) и на Reddit игроки хвалят подписку Game Pass за возможность сыграть в Life Is Strange: True Colors. Многие игроки отмечают, что никогда не играли в проекты серии Life Is Strange, но это не является преградой для того, чтобы сыграть в Life Is Strange: True Colors. В игре рассказывается уникальная история, которая не связана с прошлыми проектами серии. При этом, Life Is Strange: True Colors — одна из лучших частей серии, у игры 84 балла из 100 на Metacritic (для Xbox Series X).

Life is Strange: True Colors

В истории популярной серии Life is Strange начинается следующий этап — вам предстоит познакомиться с новой главной героиней и раскрыть волнующую тайну!
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Отметим, что главная претензия к игре — не лучшая производительность. Проект работает в 30 FPS на всех консолях, кроме Xbox Series X и Playstation 5, где разработчики добавили 60 FPS после критики со стороны игроков. Однако, даже 30 FPS игра выдает не всегда стабильные, особенно с трассировкой лучей на Xbox Series S.


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По материалам: newxboxone

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