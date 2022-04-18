Никита Михалков прошелся по Ксении Собчак

Режиссер Никита Михалков предложил журналистке увеличить ценник на рекламу. Артист в эфире программы «Бесогон ТВ» потребовал от светской львицы Ксении Собчак поднять расценки на рекламу в соцсетях. «Чего испугались эти наши соотечественники, уезжая на Запад? Я вам отвечу. Я уже говорил об этом. Они испугались, что закроют их счета, что могут лишить недвижимости, как это принято в свободном обществе, где ценится частная собственность как святыня. Вот они чего испугались», сказал Никита МихалковКсения Собчак - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» По словам Михалкова, Собчак поддержала в свое время финансиста Мовчана, который хотел, чтобы власти США и Великобритании не накладывали санкции на оппозицию. «То есть на остальных можно, а на них нет. Но Собчак умудряется монетизировать свой канал и вывешивать такое объявление, что стоимость рекламы на ее канале — 660 тысяч рублей. Для чистоты жанра предложил 666 тысяч брать, чтобы подержать Моргенштерна в представлениях, что такое хорошо и что такое плохо», — заявил Никита Михалков. Ранее Никита Михалков высмеял телеведущую Ольгу Бузову после закрытия популярной соцсети. Он отмечал, что ей надо посмотреть на лица жителей Донбасса, которые потеряли своих детей.