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Никита Михалков прошелся по Ксении Собчак

Никита Михалков прошелся по Ксении Собчак
Режиссер Никита Михалков предложил журналистке увеличить ценник на рекламу. Артист в эфире программы «Бесогон ТВ» потребовал от светской львицы Ксении Собчак поднять расценки на рекламу в соцсетях. «Чего испугались эти наши соотечественники, уезжая на Запад? Я вам отвечу. Я уже говорил об этом. Они испугались, что закроют их счета, что могут лишить недвижимости, как это принято в свободном обществе, где ценится частная собственность как святыня. Вот они чего испугались», сказал Никита Михалков
Ксения Собчак - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» По словам Михалкова, Собчак поддержала в свое время финансиста Мовчана, который хотел, чтобы власти США и Великобритании не накладывали санкции на оппозицию. «То есть на остальных можно, а на них нет. Но Собчак умудряется монетизировать свой канал и вывешивать такое объявление, что стоимость рекламы на ее канале — 660 тысяч рублей. Для чистоты жанра предложил 666 тысяч брать, чтобы подержать Моргенштерна в представлениях, что такое хорошо и что такое плохо», — заявил Никита Михалков. Ранее Никита Михалков высмеял телеведущую Ольгу Бузову после закрытия популярной соцсети. Он отмечал, что ей надо посмотреть на лица жителей Донбасса, которые потеряли своих детей.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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