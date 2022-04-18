Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Никита Михалков считает, что Иван Ургант не вернется на ТВ

Никита Михалков считает, что Иван Ургант не вернется на ТВ
Режиссер Никита Михалков прошелся по ведущему. Артист в эфире «Бесогон ТВ» раскритиковал телеведущего Ивана Урганта, которого некоторые называют большим патриотом. «Тогда у меня вопрос: почему «большой патриот» не выскажется как большой патриот? Почему не взять и не выступить перед беженцами, перед ранеными. Григорий Лепс не стыдится этого. Я не думаю, что популярность Григория Лепса меньше, чем у Ивана Урганта или Максима Галкина. Но только Лепс выступает и поет в госпитале, а Максим Галкин во время променада на велосипеде в Израиле анонсирует свое турне», сказал Никита Михалков.
Иван Ургант - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» По словам Михалкова, Ургант — талантливый человек, остроумный. «Но за возвращение Урганта на ТВ высказались всего восемь процентов опрошенных, а против — 92. При том, что его очень любили. Он был популярен. Потому что любовь должна быть обоюдной, а ее не получилось», — заявил Никита Михалков. Напомним, что и Иван Ургант, и Максим Галкин уехали из России. Муж певицы Аллы Пугачевой до сих пор находится в Израиле. Иван Ургант прилетал в родную страну. Где он сейчас — неизвестно.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Любовник Ксении Бородиной решил устроить разборки с бывшим мужем
Любовник Ксении Бородиной решил устроить разборки с бывшим мужем
Никита Михалков прошелся по Ксении Собчак
Никита Михалков прошелся по Ксении Собчак
17 случаев, когда создатели надписей перемудрили с переносом слов, и всё приобрело новые комичные смыслы
17 случаев, когда создатели надписей перемудрили с переносом слов, и
Николай Цискаридзе задумался о своих похоронах
Николай Цискаридзе задумался о своих похоронах
Никита Михалков считает, что Иван Ургант не вернется на ТВ
Никита Михалков считает, что Иван Ургант не вернется на ТВ
Activision утверждает, что с Microsoft не обсуждалось будущее Бобби Котика
Activision утверждает, что с Microsoft не обсуждалось будущее Бобби
В кампании Halo Infinite исправят популярный баг с началом второго сезона
В кампании Halo Infinite исправят популярный баг с началом второго
"Глянец давно растерял драйв": в сети спорят о будущем модных журналов
"Глянец давно растерял драйв": в сети спорят о будущем
Не пропустите игру Life Is Strange: True Colors по Game Pass
Не пропустите игру Life Is Strange: True Colors по Game Pass
Княгиня Монако Шарлен опубликовала семейные фотографии после воссоединения с мужем и детьми
Княгиня Монако Шарлен опубликовала семейные фотографии после
Юлия Меньшова высказалась об уходе с рынка модного бренда
Юлия Меньшова высказалась об уходе с рынка модного бренда
Алла Пугачева показала, как отмечает Вербное воскресенье с семьей и друзьями в Израиле
Алла Пугачева показала, как отмечает Вербное воскресенье с семьей и

Топ на сегодня

Герцоги Кембриджские вместе со старшими детьми посетили Пасхальную службу. Королева пропустила ее впервые за 50 лет
Герцоги Кембриджские вместе со старшими детьми посетили Пасхальную
Игру Axis Football 2021 для Xbox сейчас можно купить за $0,99
Игру Axis Football 2021 для Xbox сейчас можно купить за $0,99
Юлия Зимина показала подросшую дочку - именинницу
Юлия Зимина показала подросшую дочку - именинницу
Эти 4 игры покинут Game Pass во второй половине апреля
Эти 4 игры покинут Game Pass во второй половине апреля
Экс-супруг Юлии Высоцкой рассказал об их браке
Экс-супруг Юлии Высоцкой рассказал об их браке

Еще по теме

Иван Ургант потерял свое шоу
Журналист высказался о побеге Ивана Урганта в другую страну
Иван Ургант рассмешил Ивана Дорна шуткой про Иванку Трамп
Вечерний Ургант — Максим Суханов (28 12 2016)