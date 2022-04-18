Никита Михалков считает, что Иван Ургант не вернется на ТВ

Режиссер Никита Михалков прошелся по ведущему. Артист в эфире «Бесогон ТВ» раскритиковал телеведущего Ивана Урганта, которого некоторые называют большим патриотом. «Тогда у меня вопрос: почему «большой патриот» не выскажется как большой патриот? Почему не взять и не выступить перед беженцами, перед ранеными. Григорий Лепс не стыдится этого. Я не думаю, что популярность Григория Лепса меньше, чем у Ивана Урганта или Максима Галкина. Но только Лепс выступает и поет в госпитале, а Максим Галкин во время променада на велосипеде в Израиле анонсирует свое турне», сказал Никита Михалков.Иван Ургант - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» По словам Михалкова, Ургант — талантливый человек, остроумный. «Но за возвращение Урганта на ТВ высказались всего восемь процентов опрошенных, а против — 92. При том, что его очень любили. Он был популярен. Потому что любовь должна быть обоюдной, а ее не получилось», — заявил Никита Михалков. Напомним, что и Иван Ургант, и Максим Галкин уехали из России. Муж певицы Аллы Пугачевой до сих пор находится в Израиле. Иван Ургант прилетал в родную страну. Где он сейчас — неизвестно.