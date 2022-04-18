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Никита Пресняков рассказал о трудностях участия в шоу «Маска»

Никита Пресняков рассказал о трудностях участия в шоу «Маска»
Певец Никита Пресняков признался, что пережил за время участия в проекте. В первом полуфинале шоу «Маска», прошедшем в минувшее воскресенье, проект покинул Никита Пресняков, скрывавшийся в костюме Козерога. Внук Аллы Пугачевой являлся явным фаворитом программы, но члены жюри смогли его разоблачить, так что, согласно правилам, ему пришлось уйти. Музыкант полагает, что допустил ошибку с выбором композиции для последнего выступления, поэтому его личность разгадали. «Никогда не думал, что скажу это, но за десять программ было уже много экстрим-вокала в моем исполнении, поэтому я хотел вернуться к классическому звучанию Козерога и в следующей программе спеть «Жил-был я» Александра Градского. Я даже сейчас думаю, что, если бы в последнем для себя выпуске спел эту песню, а не Bad Habbits, все бы было иначе», — посетовал Пресняков. Певец немало претерпел ради эффектного образа. Никита рассказал, что у него были сложности с обзором, приходилось мириться с духотой и носить жутко неудобную обувь, из-за которой его ноги кровоточили.
Никита Пресняков «Две проблемы только было. Первая — обувь. Ботинки были высокими и такими жесткими, что в них с трудом сгибалась нога, а если приходилось садиться, то они впивались в голеностоп. Песня Майкла Джексона Thriller сопровождалась довольно подвижными танцами, так вот я стер обе ноги в кровь. Это неприятно. Потом натертые места давали о себе знать во время каждого выступления. Вторая проблема — это сильно ограниченный обзор. На левом глазу маски был светящийся монокль, поэтому им я не видел практически ничего, в основном же обзор осуществлялся правым глазом», — поведал артист. Интересно, что звездные родственники Преснякова не догадались о его участии в «Маске», а вот поклонники оказались более внимательными. «На удивление, родные и друзья меня не трогали. Но стоило мне запустить стримы в Интернете, так каждый второй слушатель обязательно оставлял комментарий: «А спой Луи Армстронга», «А спой Лизавету», «Ты Козерог?». Но я не поддавался! Знаете, в тот момент я чувствовал себя Эндрю Гарфилдом, который во всех интервью говорил, что не будет принимать участие в фильме «Человек-паук: Нет пути домой», и все-таки снялся в нем. Я думал: «Чувак, как я тебя понимаю», — пошутил старший сын Кристины Орбакайте в беседе с StarHit.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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