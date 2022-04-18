Николай Цискаридзе задумался о своих похоронах

Звезда балета Николай Цискаридзе привел в шок своих поклонников разговорами о смерти. Прославленный артист в следующем году отметит свой юбилей. Однако слабо верится в то, что ему вот-вот стукнет пятьдесят, ведь он пышет жизнью и здоровьем, а также ведет активный образ жизни. Вот только сам Николай Цискаридзе уже сейчас задумался о своей кончине и успел придумать, какой памятник установят на его могиле.Николай Цискаридзе - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Рассуждениями на эту тему он поделился в своем микроблоге, опубликовав отрывок из одного интервью. Король русского балета в деталях описал, какой монумент будет установлен на кладбище после его смерти. «Надо же позаботиться о себе сам...» – объяснил народный артист. Памятник он видит таким: «елочка», собранная из слепков «корявых» ног его учеников, во главе, вместо звезды, его красивая нога, а внизу – маленький щелкунчик. Поклонники, посмотрев отрывок интервью, разделились на три лагеря. Первые ахнули и возмутились тем, что артист вообще рассуждает на такие темы, мол, рановато еще. Вторые восхитились чувством юмора Николая Цискаридзе, а также тем, как легко он говорит на такие сложные темы. Ну, а третьим рассуждения танцора навеяли воспоминания об ушедших близких. Например, одна поклонница рассказала, как хоронила свою свекровь, на что другая ответила ей: «Царство небесное».