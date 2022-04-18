Новый трейлер представили к скорому приключению в Sea of Thieves

Вадим Карасев





На этой неделе в игре Sea of Thieves стартует новое приключение, к скорому выходу которого разработчики подготовили специальный

The Shrouded Deep

трейлер. Ролик можно посмотреть ниже, а приключение станет доступно игрокам уже на этой неделе — 21 апреля.

Watch this video on YouTube

Новое приключение для Sea of Thieves называется The Shrouded Deep. Оно будет доступно игрокам с 21 апреля по 12 мая.

Напомним, что приключения — это отдельные небольшие сюжетные линии, которые предлагаются игрокам в рамках сезонов. Разработчики Sea of Thieves отмечают, что своими решениями в ходе приключений игроки определяют дальнейший сюжет игры.