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Новый трейлер представили к скорому приключению в Sea of Thieves

Новый трейлер представили к скорому приключению в Sea of Thieves


На этой неделе в игре Sea of Thieves стартует новое приключение, к скорому выходу которого разработчики подготовили специальный

The Shrouded Deep

трейлер. Ролик можно посмотреть ниже, а приключение станет доступно игрокам уже на этой неделе — 21 апреля.


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Новое приключение для Sea of Thieves называется The Shrouded Deep. Оно будет доступно игрокам с 21 апреля по 12 мая.

Напомним, что приключения — это отдельные небольшие сюжетные линии, которые предлагаются игрокам в рамках сезонов. Разработчики Sea of Thieves отмечают, что своими решениями в ходе приключений игроки определяют дальнейший сюжет игры.

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По материалам: newxboxone

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