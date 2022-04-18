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Ольга Бузова рассказала о результатах похудения

Ольга Бузова рассказала о результатах похудения
Певица и ведущая Ольга Бузова борется с лишним весом после болезни. Артистка некоторое время назад заметно поправилась. Звезда принимала участие в шоу на Белорусском телевидении, часто бывала в Минске и там демонстрировала прекрасный аппетит. В итоге, все заметили, что некогда очень стройная Ольга Бузова обросла соблазнительным жирком. Ольга Бузова стойко держала удар, объясняя, что объелась драников и белорусской колбаски. И результат в виде восьми набранных килограммов не заставил себя ждать.
Ольга Бузова - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Между тем, она усиленно работала над собой в спортзале. По словам Ольги Бузовой, сейчас ее вес начал медленно «таять». «Уже минус 3 кг, еще минус 5, и я верну свою форму», — заверила Ольга Бузова свою аудиторию. Публикацию она сопроводила красивым видео. В кадре запечатлено, как Ольга Бузова в бикини и роскошном парео прогуливается по берегу океана.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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