Похоже, Sonic Origins может быть уже близок к релизу

Вадим Карасев





После анонса сборника Sonic Origins о нем не было никакой информации. Известно, что он должен появиться в 2022 году, но когда именно — разработчики не сообщают. Некоторые слухи о сборнике появились в сети сегодня.

Игроки обнаружили сразу две активности вокруг игры Sonic Origins в последнее время. Во-первых, сборник получил рейтинг в Южной Корее, что может говорить о его скором релизе. Во-вторых, новое коллекции обнаружили в магазине Playstation — его можно видеть ниже.





Напомним, что сборник Sonic Origins будет включать в себя Sonic the Hedgehog, Sonic the Hedgehog 2, Sonic the Hedgehog 3 & Knuckles и Sonic CD.