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Поздравления от семьи и огромный торт: Виктория Бекхэм устроила вечеринку в честь дня рождения

Поздравления от семьи и огромный торт: Виктория Бекхэм устроила вечеринку в честь дня рождения

Виктории Бекхэм 17 апреля исполнилось 48 лет, и свой день рождения она отметила в кругу близких друзей и семьи. Фотографиями с вечеринки она поделилась в своем инстаграме (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией). День рождения семья отметила во Флориде, где ранее прошла свадьба Бруклина Бекхэма.

Одним из первых поздравил Викторию муж Дэвид Бекхэм: С днем рождения самую лучшую жену, маму и бизнесвумен. Я желаю тебе удивительного дня, потому что ты заслуживаешь его. Мы все тебя очень любим, — написал он в инстаграме (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией) и поделился фотографией, на которой он целует жену на фоне морского заката. Также в честь дня рождения жены Бекхэм опубликовал в соцсетях несколько архивных семейных снимков.


Дэвид и Виктория Бекхэм



С праздником Викторию поздравили и другие члены семьи. Младшая дочь Харпер прочитала маме пожелания с открытки, что очень растрогало Бекхэм.

Чувствую себя любимой мамой в свой день рождения. Я так тебя люблю, Харпер Севен.


Харпер Бекхэм поздравляет маму

Поздравили Викторию и старшие дети, в том числе сын Бруклин, который недавно женился на Николе Пельтц. Он поделился в соцсетях кадрами, где Виктория танцует вместе с Николой.


Виктория Бекхэм и Никола Пельтц

В день рождения Виктория устроила вечеринку в баре, где сотрудники заведения поздравили ее бенгальскими огнями, а также вынесли огромный 8-ярусный торт.


Виктория Бекхэм


Виктория Бекхэм и Никола Пельтц
Виктория Бекхэм и Ева Лонгория

В инстаграме Викторию поздравили и близкие друзья, среди которых были коллега по группе Spice Girls Эмма Бантон и Ева Лонгория.


Ксения Смирнова
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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