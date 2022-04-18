Поздравления от семьи и огромный торт: Виктория Бекхэм устроила вечеринку в честь дня рождения

Вадим Карасев

Виктории Бекхэм 17 апреля исполнилось 48 лет, и свой день рождения она отметила в кругу близких друзей и семьи. Фотографиями с вечеринки она поделилась в своем инстаграме (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией). День рождения семья отметила во Флориде, где ранее прошла свадьба Бруклина Бекхэма.

Одним из первых поздравил Викторию муж Дэвид Бекхэм: С днем рождения самую лучшую жену, маму и бизнесвумен. Я желаю тебе удивительного дня, потому что ты заслуживаешь его. Мы все тебя очень любим, — написал он в инстаграме (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией) и поделился фотографией, на которой он целует жену на фоне морского заката. Также в честь дня рождения жены Бекхэм опубликовал в соцсетях несколько архивных семейных снимков.





Дэвид и Виктория Бекхэм









С праздником Викторию поздравили и другие члены семьи. Младшая дочь Харпер прочитала маме пожелания с открытки, что очень растрогало Бекхэм.

Чувствую себя любимой мамой в свой день рождения. Я так тебя люблю, Харпер Севен.





Харпер Бекхэм поздравляет маму

Поздравили Викторию и старшие дети, в том числе сын Бруклин, который недавно женился на Николе Пельтц. Он поделился в соцсетях кадрами, где Виктория танцует вместе с Николой.





Виктория Бекхэм и Никола Пельтц

В день рождения Виктория устроила вечеринку в баре, где сотрудники заведения поздравили ее бенгальскими огнями, а также вынесли огромный 8-ярусный торт.





Виктория Бекхэм





Виктория Бекхэм и Никола ПельтцВиктория Бекхэм и Ева Лонгория

В инстаграме Викторию поздравили и близкие друзья, среди которых были коллега по группе Spice Girls Эмма Бантон и Ева Лонгория.

Ксения Смирнова