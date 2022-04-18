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Психолог оценила поведение Сергея Безрукова с детьми, рожденными вне брака

Психолог оценила поведение Сергея Безрукова с детьми, рожденными вне брака
48-летний актер Сергей Безруков не только материально поддерживает своих внебрачных детей, но и познакомил их с детьми от Анны Матисон. Сергей Безрукова с 2016 года состоит в браке с режиссером Анной Матисон. Пара воспитывает троих детей, младший из которых появился на свет прошлым летом. При этом актер не так давно признался, что у него есть двое старших наследников, рожденных вне брака. По слухам, у Безрукова подрастают сын Иван и дочь Александра от артистки Кристины Смирновой. Живут они вместе с мамой в Санкт-Петербурге, но актер помогает им материально и с рождения поддерживает связь с детьми. Недавно артист уточнил, что его сыновья и дочери знакомы между собой и прекрасно общаются, но он старается ограждать Ивана и Сашу от нежелательного внимания публики, опасаясь, что это негативно на них повлияет. Психолог Любовь Розенберг, работающая в проекте «Пацанки», полагает, что Безруков ведет себя максимально корректно в столь сложной ситуации, когда ему приходится делить внимание между нынешней семьей и предыдущей, но, конечно, полностью избегать конфликтных ситуаций не удается.
Сергей Безруков с женой и детьми - архив Instagram (запрещённая организация на территории РФ) «Это цивилизованный подход, который предполагает общение детей в бинуклеарных (от новых браков) семьях. Большая детская подсистема с разными мамами и одним отцом. Сергей Безруков определяет порядок и правила общения между ним и детьми, но это не значит, что там нет разногласий и взаимоисключающих требований между конкурирующими за любовь папы детьми и их мамами», — объяснила эксперт. Между тем, по словам психолога, главное в данной ситуации – это добиться комфортного самочувствия для детей и не травмировать их, и у Безрукова есть для этого все предпосылки. «И в России, и в общемировой практике таких примеров достаточно. В семейной системной психологии общение детей из бинуклеарных семей вполне соответствует сохранению гомеостаза и развитию полноценных личностей без психотравмирующих последствий», добавила эксперт в интервью StarHit.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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