Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Регина Тодоренко рассказала, что может разрушить ее семью

Регина Тодоренко рассказала, что может разрушить ее семью
Ведущая Регина Тодоренко поделилась  правилами в своей семье. Телеведущая рассказала, как ей удается не ссориться с Владом Топаловым. Артистка старится не начинать разговоры на политическую тему в домашней обстановке. Знаменитость чувствует, где сильно отличается от мужа. Те области Регина не задевает при беседе с возлюбленным. Тодоренко не любит выступать в качестве конфликтующего лица.
Регина Тодоренко - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Ты теряешь друзей, братья сестры друг другу не звонят. Стоит ли вообще обсуждать в семье политическую позицию? Потому что нам с Владом тяжело прийти к консенсусу, мы с ним в разных положениях. Не во всем сходятся наши позиции. Поэтому мы наложили вето на политические разговоры. Это разрушает нашу семью, а мы хотим и дальше быть вместе», – отметила модель своем шоу «Пятница с Региной». Напомним, ранее Регина Тодоренко высказала беспокойства по поводу своего второго ребенка. Телеведущая думает, что текущее положение вещей в мире не самым лучшим образом отразится на ее будущем малыше.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Регина Тодоренко рассказала, что может разрушить ее семью
Регина Тодоренко рассказала, что может разрушить ее семью
Бывший муж Аллы Пугачевой рассказал о ее любимом блюде
Бывший муж Аллы Пугачевой рассказал о ее любимом блюде
Уэс Фенлон: Game Pass слишком хорош, он не может таким оставаться долго и должен подорожать
Уэс Фенлон: Game Pass слишком хорош, он не может таким оставаться
Кооперативная игра Fueled Up про спасение космического корабля выйдет на Xbox
Кооперативная игра Fueled Up про спасение космического корабля выйдет
Ксения Бородина выгнала мужа из постели
Ксения Бородина выгнала мужа из постели
МакSим после длительного перерыва выступит с сольным концертом
МакSим после длительного перерыва выступит с сольным концертом
Юлия Зимина показала подросшую дочку - именинницу
Юлия Зимина показала подросшую дочку - именинницу
Экс-супруг Юлии Высоцкой рассказал об их браке
Экс-супруг Юлии Высоцкой рассказал об их браке
В новом трейлере Stray Blade показали боевую систему игры
В новом трейлере Stray Blade показали боевую систему игры
2 игры из Game Pass попали в ТОП-10 Steam за минувшую неделя
2 игры из Game Pass попали в ТОП-10 Steam за минувшую неделя
Эти 4 игры покинут Game Pass во второй половине апреля
Эти 4 игры покинут Game Pass во второй половине апреля
Игру Axis Football 2021 для Xbox сейчас можно купить за $0,99
Игру Axis Football 2021 для Xbox сейчас можно купить за $0,99

Топ на сегодня

Татьяна Лазарева высказалась о судьбе Нурлана Сабурова
Татьяна Лазарева высказалась о судьбе Нурлана Сабурова
Кристина Орбакайте показала редкое фото с отцом - именинником
Кристина Орбакайте показала редкое фото с отцом - именинником
Бывшая домработница певицы Аллы Пугачевой рассказала, кто живет сейчас в ее доме
Бывшая домработница певицы Аллы Пугачевой рассказала, кто живет
Настя Ивлеева рассказала, что мешает ей наладить личную жизнь
Настя Ивлеева рассказала, что мешает ей наладить личную жизнь
Светлана Пермякова назвала себя дурой
Светлана Пермякова назвала себя дурой

Еще по теме

Регина Тодоренко отправилась на отдых в Россию (ФОТО)
Регина Тодоренко отдохнула с Владом Топаловым на Байкале, опровергнув слухи о их отношениях
Регина Тодоренко получила звание Телеведущая Года
Регина Тодоренко сделала коллаж из своих снимков (фото)