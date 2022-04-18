Рэпер Гуф станет отцом во второй раз

Вадим Карасев

Рэпер Гуф снова станет отцом. Радостную новость в соцсетях сообщила его жена Юлия Королева, которая опубликовала фотографии с беременной фотосессии. Мы тебя очень ждем, — написала Юлия под постом в инстаграме (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией).





Юлия Королева

Слухи о том, что музыкант и его жена скоро станут родителями, появились после того, как рэпер выпустил новый трек, где прозвучали слова: У меня вторая жена — по моему, хорошая. Я хочу дочку, и монетка уже подброшена, В песне рэпер, вероятно, намекнул на пол будущего ребенка.

Предложение Юлии Гуф сделал в октябре прошлого года, а в конце декабря пара сыграла свадьбу.

Этот ребенок для рэпера будет вторым — у него уже есть сын Сами от бывшей жены Айзы Долматовой. Гуф и Айза поженились в 2008 году, но в 2013 году расстались. Поводом для разрыва, по словам Айзы, стало злоупотребление музыканта наркотиками и алкоголем. После разрыва с Айзой у рэпера был роман с певицей Кети Топурией, которая также пыталась помочь ему справиться с зависимостью, но не смогла.

Ксения Смирнова