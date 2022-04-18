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Роман Жуков обиделся на своих детей

Роман Жуков обиделся на своих детей
Певец Роман Жуков не хочет, чтобы дети относились к нему как кошельку. Артист уже как два года счастлив в браке с молодой женой Ольгой. Но бывшая супруга никак не может успокоится и требует с певца деньги, чтобы рассчитаться с ипотекой, оплатить коммуналку и купить продукты. Более того, финансовой помощи от отца постоянно просят многочисленные дети артиста. Пока Жуков обживает таунхаус, его бывшая жена и пятеро детей делят двухкомнатную квартиру. Елена боится, что скоро они останутся без крыши над головой: из банк пришло извещение срочно погасить ипотеку. В течении месяца необходимо заплатить 9 миллионов, иначе недвижимость выставят на торги. Елена уверена, что ежемесячный платеж в 101 тысячу рублей они с Ромой должны выплачивать вместе, ведь кредит общий. Однако мнение экс-супруги не разделяет звезда 90-х. «Сейчас у Лены этой недвижимости на 35 млн: двушка стоит 20 млн. и однушка — 15. Это наше с ней имущество. Мне не нужно ничего от этого. Я ей предложил: «Ты просто возьми спаси ситуацию и продай эти две квартиры, 11 млн отдай на погашение долгов. У тебя останется на руках 24 млн рублей, на них ты можешь купить себе одну большую четырехкомнатную квартиру и однушку, которую можешь пока сдавать». Ну логично же? А она руководствуется какими-то нездоровыми эмоциями, говорит детям: «Пусть банк забирает квартиру — мы все будем жить в однушке и папе будет стыдно», — объясняет 54-летний исполнитель.
Роман Жуков с женой - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» С таким предложением Елена не согласна. Кроме того, она возмущена суммой в 21 тысячу рублей, которую назначил суд в качестве алиментов за шестерых детей. Артист уверяет, что тратит на нужды наследников намного больше средств, а они относятся к нему просто как к кошельку с деньгами. Такого же мнения и молодая супруга певца. «Это все идет с моей карты, потому что Роме наложили арест. Есть сумма, которую он высылает Лене и есть сумма, которую он высылает Полине. Еще Никита живет с нами. В месяц выходит около 200 тысяч рублей. Немножко раздражает потребительское отношение: я все-таки люблю этого мужчину. Дети звонят постоянно и не спрашиваю «как дела?»; «как здоровье?», а без конца — «дай денег», — рассказывает Ольга Жукова. «Очень неприятно, когда твои любимые дети воспринимают тебя как кошелек, вот реально неприятно. Хочется больше теплоты. Может быть, старшая Полина и понимает ценность моих вещей, а вот Анжелика — «ни здравствуйте», ни «до свидания» — а только «пап, скинь нам денег». Причем, это в день по несколько раз. Ну, конечно же, я скидываю. Когда я их вижу и мы общаемся наедине, то это совсем другое. Я понимаю, что над ними стоит мама», — негодует певец в эфире передачи «Секрет на миллион» на НТВ.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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