Соединение Меркурия и Урана 18 апреля 2022 года: самый опасный понедельник апреля

Вадим Карасев

Сегодня самый опасный понедельник апреля. Виновниками являются Меркурий и Уран, которые войдут сегодня в соединение. Это аспект, наполненный тревогой и порождающий диссонанс.

Этот день по праву входит в число самых опасных в апреле, но не нужно фокусироваться на негативе. Трудности, которые многим из нас предстоит пережить, лишь усложнят немного жизнь, но не изменят ничего кардинальным образом. Толика осторожности и осмотрительности пойдет вам на пользу.

Влияние Меркурия

Первый участник данного аспект — Меркурий. Эта планета является покровителем финансовой сферы, но на этом ее влияние не ограничивается. В тандеме с Ураном негативное воздействие Меркурия станет более ощутимым и менее предсказуемым, ведь Уран — это планета хаоса. Это указывает на то, что сегодня стоит ждать проблем буквально из ниоткуда

Первая и самая главная опасность, порождаемая Меркурием — возможность неудачного совершения покупок. Сегодня велика вероятность потратить лишнее. Старайтесь не совершать необдуманных покупок, особенно под влиянием эмоций. Если придется купить что-то необходимое, лучше не торопиться и брать с собой в магазин ровно столько денег, сколько необходимо, чтобы не было соблазна потратиться.

Из-за Меркурия этот понедельник будет самым сложным в плане работы. Астрологи настоятельно не рекомендуют браться за новые дела. Также лучше не подписывать важных бумаг и не давать никому обещаний, которые есть вероятность не выполнить.

Еще эксперты отмечают необходимость совершать все действия в одиночку. Независимые и самодостаточные люди будут на гребне волны. Если появится какое-то дело, в котором вам обязательно потребуется чья-то поддержка, сначала убедитесь в том, что человек заинтересован в оказании поддержки.

Влияние Урана

Уран тоже внесет свою лепту в негативную энергетическую обстановку дня. Пребывание Урана в этом аспекте очень неприятно для нас с вами, поскольку из-за этой планеты может произойти что-то крайне неожиданное. Например, хороший товарищ или коллега проявит эгоизм или вовсе решит предать вас. С другой стороны, подобные поступки будут указывать на то, что данному человеку лучше не доверять и в будущем.

Из-за Урана многие из нас утратят творческое вдохновение и интеллектуальный потенциал. Заниматься решением подобных вопросов будет намного сложнее, чем обычно. Астрологи настоятельно рекомендуют браться лишь за те проекты и задачи, которые максимально просты и привычны. Остальное лучше оставить на завтра, ведь уже сегодня вечером данный аспект утратит свою актуальность.