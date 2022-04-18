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Советский мемориал в Трептов-парке Берлина вновь осквернили вандалы

Советский мемориал в Трептов-парке Берлина вновь осквернили вандалы

23:04  Автор: Иван Попов


Источник: РИА Новости



Полиция Берлина ведет расследование повторного инцидента с осквернением памятника советскому воину-освободителю в Трептов-парке. Неизвестные нанесли ряд надписей на входном портале мемориала, передает РИА Новости.

На данный момент следствие исходит из того, что надписи появились в ночь с воскресенья на понедельник. Предыдущее нападение вандалов на памятник состоялось 7 апреля. Тогда его облили красной краской и исписали антироссийскими лозунгами. После направления посольством РФ ноты протеста в МИД ФРГ последствия инциденты были устранены.

Мемориал в Трептов-парке был возведен на месте захоронения более 7 тысяч красноармейцев, павших при взятии Берлина весной 1945 года. Он представляет собой 12-метровую статую советского воина, стоящего на обломках уничтоженной свастики.

Акции вандалов против памятников, связанных с российской и советской историей, участились после начала спецоперации ВС РФ на Украине 24 февраля. Осквернению подверглись мемориалы в Эстонии, Германии, Болгарии и ряде других государств.

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#Германия


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По материалам: pnp.ru

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