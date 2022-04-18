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Татьяну Лазареву отправили мыть туалеты

Татьяну Лазареву отправили мыть туалеты
Телеведущая Ольга Скабеева прошлась по артистке Татьяне Лазаревой. Ведущая в эфире канала «Россия 1» раскритиковала свою коллегу Татьяну Лазареву, которая пошла работать на украинское телевидение. «С виллы в Марбелье Лазарева ведет русофобскую рубрику для «Квартала-95». Хотя «русофобская» — это уже даже неважно в ее положении. Слишком это все унизительно. Возможно, Татьяне совсем нечего есть. Татьяна, идите лучше мыть испанские туалеты, чем этот испанский стыд», сказала Ольга Скабеева.
Татьяна Лазарева Как отметила Ольга Скабеева, лучше умереть с голоду, чем так унижаться. Она посоветовала телеведущей мыть испанские туалеты, а не заниматься «испанским стыдом». Напомним, что Татьяна Лазарева стала делать сюжеты для украинского телевидения. При этом в них она негативно высказывается о родной стране.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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