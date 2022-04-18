В центре Новосибирске повесили баннер с изображением украинской бабушки со знаменем Победы

21:50 Автор: Игорь Лоцман

Художница из Новосибирска Анастасия Хнюнина нарисовала украинскую бабушку со знаменем Победы. В разговоре с телеканалом «Царьград» она пояснила, что идея сделать такой баннер возникла у нее после просмотра резонансного видеоролика в соцсетях, а «символичная работа родилась на одном дыхании за несколько часов».

Баннер с изображением женщины появился в центре города на Красном проспекте в минувшую субботу, 16 апреля. «Мы выбрали формат, который можно разместить где-то в городе, и дальше я приступила к рисованию, пока искали площадку», — рассказала она.

Как пишет «Комсомольская правда», бабушка стала символом пророссийской Украины, граффити с ее изображением стали появляться в городах России, а скульпторы задумали установить ей памятник.

Например, мастер из Воронежа Александр Ивченко также не мог остаться равнодушным в этой истории и теперь работает над скульптурой бабушки, рассчитывая завершить ее ко Дню Победы, 9 мая. Этот памятник могут установить на территории комплекса «Музей-диорама». С ним уже связались из администраций Воронежа и Воронежской области, сообщил мужчина.

Ранее в Сети появилось видео, на котором украинские военные насмехаются над пожилыми людьми на Украине. Местные жители приняли их за российских военных, и в определенный момент бабушка вышла встречать солдат ВСУ со знаменем Победы, но один из них забрал этот символ и растоптал ботинками. На другом ролике украинские солдаты пытались оправдаться перед пожилыми людьми за содеянное. По контексту разговора было ясно, что украинская бабушка назвала их националистами, а мужчины отрицали свою вину.

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Военный психолог Алексей Захаров в разговоре с «Общественной службой новостей» отметил, что солдаты ВСУ, сдавшиеся в плен, часто удивляются хорошим условиям, в которых их содержат. По его мнению, они очень долго находились в «нечеловеческом роботизированном состоянии».

«И когда после попаданиям в плен к ним начали проявлять нормальное отношение, они удивляются. Они живут в ситуации от одной абстиненции до другой. Абстиненция — это фактически ломка. Если им не дают проявлять агрессию, они страдают точно также, как если бы им не давали наркотики при ломке. Именно поэтому они сидят в подвалах и ждут, чтобы выплеснуть агрессию», — пояснил он.

С 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию на Украине, целью которой является демилитаризация и денацификация страны. Такое решение было принято после просьб глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) о помощи в связи с обстрелами украинских силовиков.

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