Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В кампании Halo Infinite исправят популярный баг с началом второго сезона

В кампании Halo Infinite исправят популярный баг с началом второго сезона


Студия 343 Industries несколько недель назад объявила, что второй сезон в мультиплеере Halo Infinite стартует 3 мая. Но изменения со стартом второго сезона должны коснуться не только многопользовательской составляющей игры. Менеджер сообщества 343 Industries Джон Юнишек заявил в Twitter, что вместе со стартом второго сезона мультиплеера будет исправлен популярный баг сюжетной кампании.

Речь идет о баге, когда игрок может взять в руки Мастера Чифа Scorpion Gun (оружие танка Scorpion). Этот баг помогал многим спидраннерам и игрокам, которые стремятся открыть все достижения. Ошибка будет исправлена после 3 мая, а до этого момента, как заявил Джон Юнишек «не стесняйтесь делать с этой информацией все, что вам нравится».

Ниже можно посмотреть в ролике, как получить Scorpion Gun за счет бага.


Watch this video on YouTube
# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

Activision утверждает, что с Microsoft не обсуждалось будущее Бобби Котика
Activision утверждает, что с Microsoft не обсуждалось будущее Бобби
В кампании Halo Infinite исправят популярный баг с началом второго сезона
В кампании Halo Infinite исправят популярный баг с началом второго
"Глянец давно растерял драйв": в сети спорят о будущем модных журналов
"Глянец давно растерял драйв": в сети спорят о будущем
Не пропустите игру Life Is Strange: True Colors по Game Pass
Не пропустите игру Life Is Strange: True Colors по Game Pass
Княгиня Монако Шарлен опубликовала семейные фотографии после воссоединения с мужем и детьми
Княгиня Монако Шарлен опубликовала семейные фотографии после
Юлия Меньшова высказалась об уходе с рынка модного бренда
Юлия Меньшова высказалась об уходе с рынка модного бренда
Алла Пугачева показала, как отмечает Вербное воскресенье с семьей и друзьями в Израиле
Алла Пугачева показала, как отмечает Вербное воскресенье с семьей и
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 18 по 24 апреля 2022 года
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 18 по 24 апреля 2022 года
Рэпер Гуф станет отцом во второй раз
Рэпер Гуф станет отцом во второй раз
Каркасные дома: основные преимущества
Каркасные дома: основные преимущества
Halo Infinite и McDonald’s тизерят возможный кроссовер или коллаборацию
Halo Infinite и McDonald’s тизерят возможный кроссовер или
Роман Жуков обиделся на своих детей
Роман Жуков обиделся на своих детей

Топ на сегодня

Утечка: подробности Battle Royale для Halo Infinite — режимы, опции, количество игроков
Утечка: подробности Battle Royale для Halo Infinite — режимы, опции,
Microsoft дарит 3 месяца Game Pass игрокам в Halo, Forza и Age of Empires IV
Microsoft дарит 3 месяца Game Pass игрокам в Halo, Forza и Age of
Герцоги Кембриджские вместе со старшими детьми посетили Пасхальную службу. Королева пропустила ее впервые за 50 лет
Герцоги Кембриджские вместе со старшими детьми посетили Пасхальную
Игру Axis Football 2021 для Xbox сейчас можно купить за $0,99
Игру Axis Football 2021 для Xbox сейчас можно купить за $0,99
Эти 4 игры покинут Game Pass во второй половине апреля
Эти 4 игры покинут Game Pass во второй половине апреля

Еще по теме

343 Industries представили карты второго сезона Halo Infinite
Кооператив в Halo Infinite появится во 2 сезоне, но не на старте
Второй сезон Halo Infinite официально представили — он стартует 3 мая
343 Industries: В Halo Infinite появится больше плейлистов