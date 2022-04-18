В кампании Halo Infinite исправят популярный баг с началом второго сезона

Вадим Карасев





Студия 343 Industries несколько недель назад объявила, что второй сезон в мультиплеере Halo Infinite стартует 3 мая. Но изменения со стартом второго сезона должны коснуться не только многопользовательской составляющей игры. Менеджер сообщества 343 Industries Джон Юнишек заявил в Twitter, что вместе со стартом второго сезона мультиплеера будет исправлен популярный баг сюжетной кампании.

Речь идет о баге, когда игрок может взять в руки Мастера Чифа Scorpion Gun (оружие танка Scorpion). Этот баг помогал многим спидраннерам и игрокам, которые стремятся открыть все достижения. Ошибка будет исправлена после 3 мая, а до этого момента, как заявил Джон Юнишек «не стесняйтесь делать с этой информацией все, что вам нравится».

Ниже можно посмотреть в ролике, как получить Scorpion Gun за счет бага.

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