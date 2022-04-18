Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Происшествия » В результате обстрелов со стороны Украины пострадали 46 домов в белгородском селе

В результате обстрелов со стороны Украины пострадали 46 домов в белгородском селе

В результате обстрелов со стороны Украины пострадали 46 домов в белгородском селе

19:57  Автор: Руслан Грудцинов



В селе Журавлевка в Белгородской области в результате обстрелов со стороны Украины пострадали 46 домов и 36 автомобилей. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Сегодня выехал в Журавлевку. Это село Белгородского района больше всего пострадало после обстрелов со стороны Украины. 46 жилых домов имеют повреждения, где-то разбиты окна, где-то посечены заборы. При этом 6 домов необходимо восстанавливать полностью», — написал Гладков. Восстановительные работы начнутся после Пасхи, потому что сейчас все еще сохраняется опасность обстрелов, рассказал он. «Людей не бросим и с этой бедой поможем», — написал губернатор.

Гладков рассказал, что большая часть жителей села уехала, однако некоторые пожилые люди не хотят покидать свои дома. «Хотя большая часть жителей выехала из села, но вот люди преклонного возраста — дедушки и бабушки — как ни уговаривал их, уезжать не хотят, не могут расстаться со своим домом, со своей живностью», — написал глава региона. Он сообщил, что в селе круглосуточно дежурят сотрудники полиции, Росгвардии и добровольной народной дружины.

Вечером 14 апреля Гладков сообщил об обстреле с украинской стороны жилых домов и социальных объектов села Журавлека. В результате инцидента 37-летний местный житель получил легкое осколочное ранение в предплечье.

Читайте также:

• В Минобороны заявили о подготовке Киевом провокации на Пасху • В ДНР предупредили о подготовке Киевом ракетного удара по вокзалу в Лозовой



#происшествия


21
# Происшествия / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Игроки и лидеры мнений жалуются на работу Quick Resume на Xbox Series X | S
Игроки и лидеры мнений жалуются на работу Quick Resume на Xbox Series
Battlefield 2042 получит крупное обновление 4.0 уже завтра
Battlefield 2042 получит крупное обновление 4.0 уже завтра
Никита Пресняков рассказал о трудностях участия в шоу «Маска»
Никита Пресняков рассказал о трудностях участия в шоу «Маска»
Татьяну Лазареву отправили мыть туалеты
Татьяну Лазареву отправили мыть туалеты
Игрок нашел способ использовать Joy-Con от Switch на Xbox Series X | S
Игрок нашел способ использовать Joy-Con от Switch на Xbox Series X | S
Blizzard сообщает, что не планирует вводить NFT в свои игры
Blizzard сообщает, что не планирует вводить NFT в свои игры
В сервисе Google Maps все военные и стратегические объекты России стали доступны в максимальном разрешении.
В сервисе Google Maps все военные и стратегические объекты России
Любовник Ксении Бородиной решил устроить разборки с бывшим мужем
Любовник Ксении Бородиной решил устроить разборки с бывшим мужем
Никита Михалков прошелся по Ксении Собчак
Никита Михалков прошелся по Ксении Собчак
17 случаев, когда создатели надписей перемудрили с переносом слов, и всё приобрело новые комичные смыслы
17 случаев, когда создатели надписей перемудрили с переносом слов, и
Николай Цискаридзе задумался о своих похоронах
Николай Цискаридзе задумался о своих похоронах
Никита Михалков считает, что Иван Ургант не вернется на ТВ
Никита Михалков считает, что Иван Ургант не вернется на ТВ

Топ на сегодня

МакSим после длительного перерыва выступит с сольным концертом
МакSим после длительного перерыва выступит с сольным концертом
Кооперативная игра Fueled Up про спасение космического корабля выйдет на Xbox
Кооперативная игра Fueled Up про спасение космического корабля выйдет
Регина Тодоренко рассказала, что может разрушить ее семью
Регина Тодоренко рассказала, что может разрушить ее семью
Ксения Бородина выгнала мужа из постели
Ксения Бородина выгнала мужа из постели
Ольга Бузова рассказала о результатах похудения
Ольга Бузова рассказала о результатах похудения

Еще по теме

Как минимум 14 домов повреждено в Докучаевске и Ясиноватой в результате обстрелов со стороны ВСУ
Марьинский район попал под обстрел, есть разрушения
На западе Донецка в ходе обстрелов со стороны ВСУ повреждено четыре дома – командование
Артогнем ВСУ ночью повреждено семь домов в ДНР, один сгорел – Минобороны