В результате обстрелов со стороны Украины пострадали 46 домов в белгородском селе

19:57 Автор: Руслан Грудцинов

В селе Журавлевка в Белгородской области в результате обстрелов со стороны Украины пострадали 46 домов и 36 автомобилей. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Сегодня выехал в Журавлевку. Это село Белгородского района больше всего пострадало после обстрелов со стороны Украины. 46 жилых домов имеют повреждения, где-то разбиты окна, где-то посечены заборы. При этом 6 домов необходимо восстанавливать полностью», — написал Гладков. Восстановительные работы начнутся после Пасхи, потому что сейчас все еще сохраняется опасность обстрелов, рассказал он. «Людей не бросим и с этой бедой поможем», — написал губернатор.

Гладков рассказал, что большая часть жителей села уехала, однако некоторые пожилые люди не хотят покидать свои дома. «Хотя большая часть жителей выехала из села, но вот люди преклонного возраста — дедушки и бабушки — как ни уговаривал их, уезжать не хотят, не могут расстаться со своим домом, со своей живностью», — написал глава региона. Он сообщил, что в селе круглосуточно дежурят сотрудники полиции, Росгвардии и добровольной народной дружины.

Вечером 14 апреля Гладков сообщил об обстреле с украинской стороны жилых домов и социальных объектов села Журавлека. В результате инцидента 37-летний местный житель получил легкое осколочное ранение в предплечье.

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