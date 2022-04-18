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В сервисе Google Maps все военные и стратегические объекты России стали доступны в максимальном разрешении.

В сервисе Google Maps все военные и стратегические объекты России стали доступны в максимальном разрешении.
Теперь разнообразные пусковые шахты межконтинентальных баллистических ракет, командные пункты, секретные полигоны и т.д. можно рассмотреть с разрешением около 0,5 метра на пиксель, – сообщает Армия Иформ.



Крейсер «Адмирал Кузнецов»;




База хранения ядерных боеприпасов близ Мурманска;




Истребитель 5-поколения Су-57 в лётно-испытательном центре минобороны РФ;




Пусковая позиция межконтинентальной баллистической ракеты;




Авиабаза под Курском.








# Актуальные новости
По материалам: Sivator

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