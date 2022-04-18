В сервисе Google Maps все военные и стратегические объекты России стали доступны в максимальном разрешении.

Теперь разнообразные пусковые шахты межконтинентальных баллистических ракет, командные пункты, секретные полигоны и т.д. можно рассмотреть с разрешением около 0,5 метра на пиксель, – сообщает Армия Иформ.Крейсер «Адмирал Кузнецов»;База хранения ядерных боеприпасов близ Мурманска;Истребитель 5-поколения Су-57 в лётно-испытательном центре минобороны РФ;Пусковая позиция межконтинентальной баллистической ракеты;Авиабаза под Курском.