В сервисе Google Maps все военные и стратегические объекты России стали доступны в максимальном разрешении.
Сегодня, 16:25
Теперь разнообразные пусковые шахты межконтинентальных баллистических ракет, командные пункты, секретные полигоны и т.д. можно рассмотреть с разрешением около 0,5 метра на пиксель, – сообщает Армия Иформ.
Крейсер «Адмирал Кузнецов»;
База хранения ядерных боеприпасов близ Мурманска;
Истребитель 5-поколения Су-57 в лётно-испытательном центре минобороны РФ;
Пусковая позиция межконтинентальной баллистической ракеты;
Авиабаза под Курском.
По материалам: Sivator