Военный эксперт объяснил, зачем Зеленский занижает потери ВСУ

Тема: Военная операция на Украине

15:41 Автор: Игорь Лоцман

Президент Украины Владимир Зеленский занижает потери своей армии, чтобы избежать социального коллапса в стране. Такое мнение в разговоре с «360» выразил заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, военный и общественный деятель Константин Сивков.

Ранее в понедельник в Минобороны России объявили, что, по последним данным, реальные задокументированные безвозвратные потери украинской стороны составляют 23 367 человек. Документы, находящиеся в распоряжении оборонного ведомства, также свидетельствуют о большом количестве дезертиров, раненых и пропавших без вести. Днем ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Зеленский должен отвести войска с территории Донбасса и зафиксировать на договорной основе обязательства по признанию Крыма и внеблоковому статусу его страны.

По словам Сивкова, информация о реальных потерях среди украинских военных деморализует общество и саму армию. При этом потери раненными в таких случаях могут быть в три раза больше, чем погибшими. Если граждане Украины узнают правду, «это может привести к серьезному социальному коллапсу на территории, контролируемой киевскими властями», считает он.

Военный эксперт также прокомментировал процесс освобождения Мариуполя, где после локализации остатков сил противника на территории завода «Азовсталь» армии России и ДНР, по его мнению, теперь могут применять различные средства поражения. В частности, Сивков упомянул тяжелые авиабомбы, снаряды артиллерии крупного калибра, ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер», позволяющие гарантированно уничтожить боевиков в случае отказа сложить оружие.





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