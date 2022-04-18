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Вучич: Сербия продолжит авиасообщение с РФ из принципа

Вучич: Сербия продолжит авиасообщение с РФ из принципа

08:30  Автор: Варвара Комарова


Источник: ТАСС



Президент Сербии Александар Вучич заявил, что страна продолжит авиасообщение с Россией несмотря на сообщения о якобы находящихся на борту взрывных устройствах, ежедневно поступающие с Украины. Об этом глава государства сказал в эфире телеканала Pink, передает ТАСС.

«Что касается тех, кто хочет, чтобы мы любой ценой прервали отношения с Россией, отменили рейсы… Вы думаете, мы осуществляем сегодня рейсы из-за прибыли? Ее нет», — сказал президент. По его словам, в воскресенье в компании Air Serbia сообщили, что «впервые не получили извещение о минировании, но когда самолет был где-то над Словакией, опять поступило уведомление». Пилот продолжил полет, поскольку власти знают, что сообщения ложные.

«Этим занимаются иностранные службы, и делают они это с территории двух государств — одной страны ЕС и Украины, причем постоянно. Сегодня прибыли нет, мы продолжаем полеты буквально из принципа, поскольку хотим показать, что мы — свободная страна и сами принимаем решения. Не надо за нас решать, когда нам отменять рейсы», — подчеркнул Вучич.

Также сербский лидер высказался против прекращения авиасообщения Сербии с РФ под предлогом урегулирования украинского конфликта.

Днем ранее Вучич в ходе встречи с послом РФ в Белграде Александром Боцан-Харченко заявлял, что находясь на пути к вступлению в Евросоюз, Сербия продолжит беречь дружеские отношения и партнерство с Россией и Китаем. На встрече также обсуждалось дальнейшее развитие российско-сербских двусторонних отношений, в том числе в сфере энергетики.

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#авиа #международные отношения #Украина #Сербия


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# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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