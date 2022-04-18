Выплата в случае гибели пограничников на границе с Украиной составит 5 млн рублей

Тема: Военная операция на Украине

Единовременная Выплата в случае гибели пограничников на границах России с Украиной, ДНР и ЛНР составит 5 миллионов рублей. Это следует из Указа, подписанного Президентом России Владимиром Путиным.

В случае гибели военнослужащих пограничных органов федеральной службы безопасности, выполняющих задачи по охране госграницы, членам их семей осуществляется единовременная выплата в размере 5 миллионов рублей в равных долях, следует из документа.