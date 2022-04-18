Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Выплата в случае гибели пограничников на границе с Украиной составит 5 млн рублей

Выплата в случае гибели пограничников на границе с Украиной составит 5 млн рублей

Выплата в случае гибели пограничников на границе с Украиной составит 5 млн рублей

Тема: Военная операция на Украине



Единовременная Выплата в случае гибели пограничников на границах России с Украиной, ДНР и ЛНР составит 5 миллионов рублей. Это следует из Указа, подписанного Президентом России Владимиром Путиным.

В случае гибели военнослужащих пограничных органов федеральной службы безопасности, выполняющих задачи по охране госграницы, членам их семей осуществляется единовременная выплата в размере 5 миллионов рублей в равных долях, следует из документа.


# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Любовник Ксении Бородиной решил устроить разборки с бывшим мужем
Любовник Ксении Бородиной решил устроить разборки с бывшим мужем
Никита Михалков прошелся по Ксении Собчак
Никита Михалков прошелся по Ксении Собчак
17 случаев, когда создатели надписей перемудрили с переносом слов, и всё приобрело новые комичные смыслы
17 случаев, когда создатели надписей перемудрили с переносом слов, и
Николай Цискаридзе задумался о своих похоронах
Николай Цискаридзе задумался о своих похоронах
Никита Михалков считает, что Иван Ургант не вернется на ТВ
Никита Михалков считает, что Иван Ургант не вернется на ТВ
Activision утверждает, что с Microsoft не обсуждалось будущее Бобби Котика
Activision утверждает, что с Microsoft не обсуждалось будущее Бобби
В кампании Halo Infinite исправят популярный баг с началом второго сезона
В кампании Halo Infinite исправят популярный баг с началом второго
"Глянец давно растерял драйв": в сети спорят о будущем модных журналов
"Глянец давно растерял драйв": в сети спорят о будущем
Не пропустите игру Life Is Strange: True Colors по Game Pass
Не пропустите игру Life Is Strange: True Colors по Game Pass
Княгиня Монако Шарлен опубликовала семейные фотографии после воссоединения с мужем и детьми
Княгиня Монако Шарлен опубликовала семейные фотографии после
Юлия Меньшова высказалась об уходе с рынка модного бренда
Юлия Меньшова высказалась об уходе с рынка модного бренда
Алла Пугачева показала, как отмечает Вербное воскресенье с семьей и друзьями в Израиле
Алла Пугачева показала, как отмечает Вербное воскресенье с семьей и

Топ на сегодня

Герцоги Кембриджские вместе со старшими детьми посетили Пасхальную службу. Королева пропустила ее впервые за 50 лет
Герцоги Кембриджские вместе со старшими детьми посетили Пасхальную
Игру Axis Football 2021 для Xbox сейчас можно купить за $0,99
Игру Axis Football 2021 для Xbox сейчас можно купить за $0,99
Юлия Зимина показала подросшую дочку - именинницу
Юлия Зимина показала подросшую дочку - именинницу
Эти 4 игры покинут Game Pass во второй половине апреля
Эти 4 игры покинут Game Pass во второй половине апреля
Экс-супруг Юлии Высоцкой рассказал об их браке
Экс-супруг Юлии Высоцкой рассказал об их браке

Еще по теме

Единовременная выплата пенсионерам составит пять тысяч рублей
Кабмин внес в Госдуму законопроект о единовременной выплате пенсионерам
Путин подписал закон о выплате пенсионерам 5 тысяч рублей
Госдума приняла закон о единовременной выплате членам семей погибших госслужащих