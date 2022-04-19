15 смешных картинок из серии «тем временем в Австралии», на которых всё перевёрнуто вверх ногами
По интернету уже давно ходит шуточный концепт про Австралию, выраженный в картинках, где все и всё расположено вверх ногами. Истоки этого мема связаны с географическими особенностями Австралии, из-за которого её действительно часто называют «страной наоборот» или «страной вверх тормашками» (the land down under). У этого в самом деле есть свои причины.
Австралия находится по ту сторону экватора, из-за чего декабрь, январь и февраль там являются летними месяцами, а июнь, июль и август — зимними. К тому же на юге страны гораздо холоднее, чем на севере. То есть кое-что в Австралии буквально наоборот относительно Евразии или Америки.
Так, в соцсетях появилось множество шуточных картинок с перевёрнутыми объектами (и даже людьми с животными), которые как бы родом из Австралии. Мы собрали для вас несколько снимков «австралийцев», но не забудьте перед просмотром перевернуть ваш экран!
Точное время в ǝǝнɓиɔ
Только что заселился в австралийском отеле
Это ведь где-то в Мельбурне, да?
На самом деле, дом расположен в Германии. Но в нём точно живут австралийцы!
Типичные австралийские стол и скамейки
Воздушный шар прилетел в Австралию
Новый год в Сиднее
Как вы понимаете, на улице где-то +30.
Угадайте, откуда родом этот хороший мальчик?
Памятник Чарльза Ла Троба в Мельбурне
А вот это реальный пример австралийской самоиронии. Чарльз Ла Троб — губернатор штата Виктория, памятник находится рядом с университетом, названным в его честь.
Эвакуация автомобиля австралийца
Редкое фото — австралиец в европейском туалете
«Импортировано из Австралии»
Кот с австралийским паспортом
Когда закупился одеждой в Австралии
А чем ещё известна Австралия в интернете? Разумеется, своими пожарными! Ну и тем, о чём вы наверняка сразу подумали — жуткой местной фауной, с которой лучше всего видеться только в сети.