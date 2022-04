15 смешных картинок из серии «тем временем в Австралии», на которых всё перевёрнуто вверх ногами

По интернету уже давно ходит шуточный концепт про Австралию, выраженный в картинках, где все и всё расположено вверх ногами. Истоки этого мема связаны с географическими особенностями Австралии, из-за которого её действительно часто называют «страной наоборот» или «страной вверх тормашками» (the land down under). У этого в самом деле есть свои причины.

Австралия находится по ту сторону экватора, из-за чего декабрь, январь и февраль там являются летними месяцами, а июнь, июль и август — зимними. К тому же на юге страны гораздо холоднее, чем на севере. То есть кое-что в Австралии буквально наоборот относительно Евразии или Америки.

Так, в соцсетях появилось множество шуточных картинок с перевёрнутыми объектами (и даже людьми с животными), которые как бы родом из Австралии. Мы собрали для вас несколько снимков «австралийцев», но не забудьте перед просмотром перевернуть ваш экран!

Точное время в ǝǝнɓиɔ

Только что заселился в австралийском отеле

Это ведь где-то в Мельбурне, да?

На самом деле, дом расположен в Германии. Но в нём точно живут австралийцы!

Типичные австралийские стол и скамейки

Воздушный шар прилетел в Австралию

Новый год в Сиднее

Как вы понимаете, на улице где-то +30.

Угадайте, откуда родом этот хороший мальчик?

Памятник Чарльза Ла Троба в Мельбурне

А вот это реальный пример австралийской самоиронии. Чарльз Ла Троб — губернатор штата Виктория, памятник находится рядом с университетом, названным в его честь.

Эвакуация автомобиля австралийца

Редкое фото — австралиец в европейском туалете

«Импортировано из Австралии»

Кот с австралийским паспортом

Когда закупился одеждой в Австралии

CIE Denim

А чем ещё известна Австралия в интернете? Разумеется, своими пожарными! Ну и тем, о чём вы наверняка сразу подумали — жуткой местной фауной, с которой лучше всего видеться только в сети.