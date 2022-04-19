Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

15 смешных картинок из серии «тем временем в Австралии», на которых всё перевёрнуто вверх ногами

15 смешных картинок из серии «тем временем в Австралии», на которых всё перевёрнуто вверх ногами

По интернету уже давно ходит шуточный концепт про Австралию, выраженный в картинках, где все и всё расположено вверх ногами. Истоки этого мема связаны с географическими особенностями Австралии, из-за которого её действительно часто называют «страной наоборот» или «страной вверх тормашками» (the land down under). У этого в самом деле есть свои причины.

Австралия находится по ту сторону экватора, из-за чего декабрь, январь и февраль там являются летними месяцами, а июнь, июль и август — зимними. К тому же на юге страны гораздо холоднее, чем на севере. То есть кое-что в Австралии буквально наоборот относительно Евразии или Америки.

Так, в соцсетях появилось множество шуточных картинок с перевёрнутыми объектами (и даже людьми с животными), которые как бы родом из Австралии. Мы собрали для вас несколько снимков «австралийцев», но не забудьте перед просмотром перевернуть ваш экран!

Точное время в ǝǝнɓиɔ

Только что заселился в австралийском отеле

Это ведь где-то в Мельбурне, да?

На самом деле, дом расположен в Германии. Но в нём точно живут австралийцы!

Типичные австралийские стол и скамейки

Воздушный шар прилетел в Австралию

Новый год в Сиднее

Как вы понимаете, на улице где-то +30.

Угадайте, откуда родом этот хороший мальчик?

Памятник Чарльза Ла Троба в Мельбурне

А вот это реальный пример австралийской самоиронии. Чарльз Ла Троб — губернатор штата Виктория, памятник находится рядом с университетом, названным в его честь.

Эвакуация автомобиля австралийца

Редкое фото — австралиец в европейском туалете

«Импортировано из Австралии»

Кот с австралийским паспортом

Когда закупился одеждой в Австралии

CIE Denim

А чем ещё известна Австралия в интернете? Разумеется, своими пожарными! Ну и тем, о чём вы наверняка сразу подумали — жуткой местной фауной, с которой лучше всего видеться только в сети.

# Актуальные новости
По материалам: Юмор

Последние новости

Dress Code. В США прошли премьеры сериала "Газлит" и фильма "Варяг". Среди гостей — Джулия Робертс, Николь Кидман, Аня Тейлор-Джой
Dress Code. В США прошли премьеры сериала "Газлит" и фильма
Bloomberg: SEGA работает над перезапусками Jet Set Radio и Crazy Taxi
Bloomberg: SEGA работает над перезапусками Jet Set Radio и Crazy Taxi
15 смешных картинок из серии «тем временем в Австралии», на которых всё перевёрнуто вверх ногами
15 смешных картинок из серии «тем временем в Австралии», на которых
Иван Ургант пытается продать свой особняк за копейки
Иван Ургант пытается продать свой особняк за копейки
Сергей Зверев рассказал об эмиграции Аллы Пугачевой
Сергей Зверев рассказал об эмиграции Аллы Пугачевой
"Все должны брать себя в руки": сооснователи бренда 12 Storeez рассказали о ведении бизнеса в условиях санкций
"Все должны брать себя в руки": сооснователи бренда 12
Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection получит коллекционное издание
Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection получит
Скидки на игры и DLC для Xbox в Microsoft Store — до 26 апреля
Скидки на игры и DLC для Xbox в Microsoft Store — до 26 апреля
На территории стамбульского вокзала нашли античное погребение
На территории стамбульского вокзала нашли античное погребение
Юлия Меньшова в шоке от поведения Татьяны Лазаревой
Юлия Меньшова в шоке от поведения Татьяны Лазаревой
Дмитрий Певцов высказался о найденных в его доме наркотиках
Дмитрий Певцов высказался о найденных в его доме наркотиках
Ляйсан Утяшева продемонстрировала округлившийся живот
Ляйсан Утяшева продемонстрировала округлившийся живот

Топ на сегодня

Психолог оценила поведение Сергея Безрукова с детьми, рожденными вне брака
Психолог оценила поведение Сергея Безрукова с детьми, рожденными вне
В сервисе Google Maps все военные и стратегические объекты России стали доступны в максимальном разрешении.
В сервисе Google Maps все военные и стратегические объекты России
Наталья Рудова попала под капельницу после шоу
Наталья Рудова попала под капельницу после шоу
Никита Михалков считает, что Иван Ургант не вернется на ТВ
Никита Михалков считает, что Иван Ургант не вернется на ТВ
17 случаев, когда создатели надписей перемудрили с переносом слов, и всё приобрело новые комичные смыслы
17 случаев, когда создатели надписей перемудрили с переносом слов, и

Еще по теме

Вверх тормашками: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 14.09.2017)
Власти Австралии продлили санкции против Российской Федерации
Кусок Северной Америки найден в Австралии
Аваков: На Донбассе есть «искатели приключений» из Австралии