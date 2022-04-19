17 фото, которые являются доказательством того, что детские шалости — пилюля от грусти

Дети — лучшие юмористы. С этим утверждением вряд ли кто-то будет спорить. Их проделки способны рассмешить до слёз любого взрослого, успевшего заскучать за просмотром новостей или чтением книги. Малышам достаточно проявить немного фантазии, чтобы выдумать оригинальную шалость, о которой будут рассказывать родственники на всех праздниках и семейных ужинах. Давайте посмотрим на фото тех, кто уже успел отличиться.

Неудачно поиграли с робот-пылесосом

Я хотел бы поставить этому фото больше одного лайка!

О, нет! Моя сестра делала такое с машинкой на радиоуправлении, когда была маленькой. Ни машине, ни волосам это на пользу не пошло!

Сын сказал, что ему жарко и попросил купить мороженое. Такого развития событий я не ожидала

Он либо гений, либо глупец. В любом случае, вам, вероятно, не нужно копить на колледж.

Так выглядит охлаждение мозга.

Отличное место для отдыха

Неординарный подход к выполнению просьбы

Работаю воспитательницей и недавно сказала своей группе «повесить свои перекусы на крючок». Давно я так не смеялась.

Дочь постигает искусство быть кошкой

Сегодня дочь приготовила мне завтрак

Честно говоря, цвет у сосиски так себе.

Есть аккуратно, не дай бог на крошки потом наступить.

Беспроигрышный метод, позволяющий раскрыть хвост павлина

Делайте, как этот мальчик: наденьте яркий плащ, и птица подумает, будто вы с ней соревнуетесь.

Пособники занимаются кражей

Малышка решила поиграть лосьоном для удаления волос

Сплошное разочарование

Он отказался позволить мне помочь ему заказать еду, потому что он «большой мальчик». Теперь он сидит расстроенный со своим яйцом на булочке для хот-дога с перцем халапеньо и чёрными оливками.

Мой ребёнок пытается сбежать из машины, чтобы поиграть с другим ребёнком

Мама, мне нужно 32 втулки от туалетной бумаги

Мой двухлетний ребёнок оставляет кукол по всему дому. Иногда они выглядят, как живые

Подождите, чёрт возьми, ваш ребенок обманул меня дважды! Сначала я подумал, что он прячется за столом, нет, это кукла. Потом я предположил, что он сидит в корзине. Нет! Это тоже кукла! Ваш ребенок будет отличным шутником

Друг хотел просто сделать красивую фотографию своей дочери

Когда никто не видит

Пошёл в школу вот так. Ребёнку 8 лет

Законодатель моды!

В начале 90-х это был стиль.

Я был почти уверен, что мой ребёнок съел свой обед

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