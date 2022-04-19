Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

3 необычных обряда и ритуала у коренных народов России

3 необычных обряда и ритуала у коренных народов России

В нашей стране проживает огромное количество людей разных наций и вероисповедания. И в каждой из культур есть свои уникальные обряды, которые передаются и поколения в поколение. Их выполнение испокон веков помогает привлекать удачу, успех и справляться с трудностями.


Культурное наследие народов, населяющих Россию, поражает воображение. Существует множество обрядов: от простых до действительно пугающих, которые практикуют и по сей день. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают познакомиться с наиболее интересными из них.

«Допекание» младенцев

Наверняка все знают сказку о Бабе Яге, которая готовила детей в печи, и у этой страшной истории есть реальная подоплека. Славяне широко практиковали использование русских печей для младенцев, которые родились раньше срока или ослабленными. Новорожденных бережно укутывали в ткань или заворачивали в заранее приготовленное тесто, а затем помещали в теплую печку. После такого ритуала детки крепли и росли полными сил. Печь — символ женского начала, используется не случайно, ведь где, как не в очаге, на котором держится весь дом, набираться сил новорожденному.

Свадебные гуляния кубанских казаков

Прекрасная и добрая традиция на Кубани — гулять свадьбу три дня, каждый из которых не повторял по сценарию предыдущий. Так, молодоженов и их друзей переодевали в костюмы, мужчины менялись ролями с женщинами, а также выбирают пару, которая наряжается мнимыми женихом и невестой. Такая пара может разгуливать по городу и принимать поздравления, похихикивая про себя. «Молодоженов» катают на красивой телеге, запряженной конями, которая в определенный момент переворачивается. Яркое торжество помогает веселить гостей и несет сакральный смысл — все невзгоды подменная пара словно берет на себя, защищая настоящих влюбленных. Ряженые переодеваются в свои костюмы после свадьбы и сжигают одежду, в которой отмечали торжество.


Эвенкийское гостеприимство

Кочующие северные народы в своих странствиях по тайге редко видят новых людей. Для них приезд гостей — самый настоящий праздник, ведь от незнакомцев или, напротив, давно не заезжавших знакомых, можно узнать много нового. В честь праздника гостям давали все самое лучшее: готовили похлебку из свежей оленины, одаривали самодельной обувью и другими поделками. Чем богаче семья, тем более интересные дары они презентовали своим дорогим гостям.

# Новости на сегодня
По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

Ксения Собчак не покупает сыну ни планшета, ни смартфона
Ксения Собчак не покупает сыну ни планшета, ни смартфона
Алла Довлатова поделилась подробностями романа с Дмитрием Нагиевым
Алла Довлатова поделилась подробностями романа с Дмитрием Нагиевым
3 необычных обряда и ритуала у коренных народов России
3 необычных обряда и ритуала у коренных народов России
Анастасия Решетова уже не влезает в свою одежду
Анастасия Решетова уже не влезает в свою одежду
Ксения Бородина рассказала, как ей жилось в браке
Ксения Бородина рассказала, как ей жилось в браке
Похоже, Sonic Origins может быть уже близок к релизу
Похоже, Sonic Origins может быть уже близок к релизу
Новый трейлер представили к скорому приключению в Sea of Thieves
Новый трейлер представили к скорому приключению в Sea of Thieves
Психолог оценила поведение Сергея Безрукова с детьми, рожденными вне брака
Психолог оценила поведение Сергея Безрукова с детьми, рожденными вне
Наталья Рудова попала под капельницу после шоу
Наталья Рудова попала под капельницу после шоу
Игроки и лидеры мнений жалуются на работу Quick Resume на Xbox Series X | S
Игроки и лидеры мнений жалуются на работу Quick Resume на Xbox Series
Battlefield 2042 получит крупное обновление 4.0 уже завтра
Battlefield 2042 получит крупное обновление 4.0 уже завтра
Никита Пресняков рассказал о трудностях участия в шоу «Маска»
Никита Пресняков рассказал о трудностях участия в шоу «Маска»

Топ на сегодня

Елена Малышева скоро вернется на экраны
Елена Малышева скоро вернется на экраны
Ольга Бузова рассказала о результатах похудения
Ольга Бузова рассказала о результатах похудения
Соединение Меркурия и Урана 18 апреля 2022 года: самый опасный понедельник апреля
Соединение Меркурия и Урана 18 апреля 2022 года: самый опасный
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 18 по 24 апреля 2022 года
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 18 по 24 апреля 2022 года
Роман Жуков обиделся на своих детей
Роман Жуков обиделся на своих детей

Еще по теме

Самый эффективный денежный ритуал со свечой
К чему рвется одежда: народные приметы
Обряды с первым снегом: на удачу, деньги и здоровье
Приметы о погоде на Покров 14 октября