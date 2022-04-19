3 необычных обряда и ритуала у коренных народов России

Вадим Карасев

В нашей стране проживает огромное количество людей разных наций и вероисповедания. И в каждой из культур есть свои уникальные обряды, которые передаются и поколения в поколение. Их выполнение испокон веков помогает привлекать удачу, успех и справляться с трудностями.

Культурное наследие народов, населяющих Россию, поражает воображение. Существует множество обрядов: от простых до действительно пугающих, которые практикуют и по сей день. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают познакомиться с наиболее интересными из них.

«Допекание» младенцев

Наверняка все знают сказку о Бабе Яге, которая готовила детей в печи, и у этой страшной истории есть реальная подоплека. Славяне широко практиковали использование русских печей для младенцев, которые родились раньше срока или ослабленными. Новорожденных бережно укутывали в ткань или заворачивали в заранее приготовленное тесто, а затем помещали в теплую печку. После такого ритуала детки крепли и росли полными сил. Печь — символ женского начала, используется не случайно, ведь где, как не в очаге, на котором держится весь дом, набираться сил новорожденному.

Свадебные гуляния кубанских казаков

Прекрасная и добрая традиция на Кубани — гулять свадьбу три дня, каждый из которых не повторял по сценарию предыдущий. Так, молодоженов и их друзей переодевали в костюмы, мужчины менялись ролями с женщинами, а также выбирают пару, которая наряжается мнимыми женихом и невестой. Такая пара может разгуливать по городу и принимать поздравления, похихикивая про себя. «Молодоженов» катают на красивой телеге, запряженной конями, которая в определенный момент переворачивается. Яркое торжество помогает веселить гостей и несет сакральный смысл — все невзгоды подменная пара словно берет на себя, защищая настоящих влюбленных. Ряженые переодеваются в свои костюмы после свадьбы и сжигают одежду, в которой отмечали торжество.

Эвенкийское гостеприимство

Кочующие северные народы в своих странствиях по тайге редко видят новых людей. Для них приезд гостей — самый настоящий праздник, ведь от незнакомцев или, напротив, давно не заезжавших знакомых, можно узнать много нового. В честь праздника гостям давали все самое лучшее: готовили похлебку из свежей оленины, одаривали самодельной обувью и другими поделками. Чем богаче семья, тем более интересные дары они презентовали своим дорогим гостям.